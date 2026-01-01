Fider adalah platform feedback open-source yang menjembatani kesenjangan antara tim produk dan penggunanya. Portal voting publiknya memungkinkan pengguna mengirimkan ide, memberikan suara pada permintaan yang sudah ada, dan terlibat dalam diskusi â€” memastikan fitur-fitur paling berharga diprioritaskan terlebih dahulu. Tim dapat memperbarui status, mengomunikasikan keputusan roadmap, dan menjaga komunitas mereka tetap terinformasi sepanjang siklus pengembangan.

Self-hosting Fider di VPS Anda menjaga semua feedback dan data pengguna di bawah kendali Anda, menghilangkan harga per pengguna dari alternatif hosting, dan memungkinkan Anda menyesuaikan branding serta autentikasi agar sesuai dengan identitas produk Anda.