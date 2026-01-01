Deploy Fider instalasi sekali klik.
Platform umpan balik pelanggan open-source untuk mengumpulkan permintaan fitur, menjalankan pemungutan suara komunitas, dan mengelola roadmap produk secara transparan.
Pilih paket VPS untuk Fider
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Fider
Fider adalah platform feedback open-source yang menjembatani kesenjangan antara tim produk dan penggunanya. Portal voting publiknya memungkinkan pengguna mengirimkan ide, memberikan suara pada permintaan yang sudah ada, dan terlibat dalam diskusi â€” memastikan fitur-fitur paling berharga diprioritaskan terlebih dahulu. Tim dapat memperbarui status, mengomunikasikan keputusan roadmap, dan menjaga komunitas mereka tetap terinformasi sepanjang siklus pengembangan.
Self-hosting Fider di VPS Anda menjaga semua feedback dan data pengguna di bawah kendali Anda, menghilangkan harga per pengguna dari alternatif hosting, dan memungkinkan Anda menyesuaikan branding serta autentikasi agar sesuai dengan identitas produk Anda.
Fitur utama Fider
Voting Komunitas
Pengguna memberikan suara pada permintaan fitur agar tim produk dapat secara objektif memprioritaskan apa yang akan dibangun selanjutnya berdasarkan permintaan nyata daripada suara-suara yang paling keras.
Pelacakan Status
Tetapkan status â€“ direncanakan, dimulai, selesai, ditolak â€“ untuk menjaga komunitas tetap terinformasi tentang kemajuan setiap saran.
Otentikasi Fleksibel
Mendukung opsi masuk email, OAuth, dan SSO sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan gesekan paling minim, meningkatkan tingkat pengiriman dan pemungutan suara.
Kustom Branding
Logo yang dapat dikonfigurasi, warna, dan dukungan domain kustom memungkinkan Anda menyajikan portal umpan balik sebagai ekstensi yang mulus dari produk Anda sendiri.
Notifikasi Email
Notifikasi otomatis menjaga pengguna tetap terlibat dengan memberi tahu mereka saat saran mereka menerima suara, komentar, atau pembaruan status.
Jalankan Fider lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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