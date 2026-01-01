Diskon Apache ShenYu hingga 69%

Deploy Apache ShenYu dalam instalasi sekali klik.

Gateway API native Java berkinerja tinggi untuk proxy layanan, konversi protokol, dan tata kelola API dalam skala besar.

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VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Deploy Apache ShenYu dalam instalasi sekali klik.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Apache ShenYu

Apache ShenYu adalah API gateway open-source berbasis Java yang dibangun untuk lingkungan microservice yang membutuhkan throughput tinggi dan latensi rendah. Ini berfungsi sebagai titik masuk terpadu untuk routing, konversi protokol, dan tata kelola traffic di seluruh layanan yang dibangun di atas Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket, dan lainnya. Arsitektur plugin yang dapat ditukar secara langsung memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan kebijakan kontrol traffic – rate limiting, autentikasi, WAF, circuit breaking – tanpa me-restart gateway.

Konsol admin yang disertakan memberikan tim Anda visibilitas real-time dan kontrol dinamis atas aturan routing, selektor, dan izin sistem melalui dashboard berbasis browser. Self-hosting ShenYu di VPS Anda sendiri menjaga traffic API tetap berada dalam infrastruktur Anda, menghilangkan biaya egress cloud per permintaan, dan memungkinkan Anda menerapkan kebijakan tata kelola tanpa bergantung pada layanan API gateway terkelola.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Apache ShenYu

Plugin hot-swappable

Aktifkan, nonaktifkan, atau konfigurasi ulang plugin traffic – pembatasan laju, autentikasi, WAF, dan lainnya – saat runtime tanpa memulai ulang gateway atau mengganggu traffic langsung.

Dukungan multi-protokol

Memproksi permintaan di seluruh Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket, dan MQTT dari satu titik masuk gateway.

Pengendalian lalu lintas dinamis

Tentukan pemilih dan aturan perutean melalui UI admin yang segera berlaku, memberikan tim operasional kontrol yang terperinci atas upstream mana yang menerima setiap permintaan.

Observability bawaan

Integrasi distributed tracing, ekspor metrik, dan logging terstruktur memberi Anda visibilitas menyeluruh terhadap latensi API dan tingkat kesalahan di seluruh layanan yang diproksi.

OAuth 2.0 dan autentikasi JWT

Amankan API dengan OAuth 2.0, validasi token JWT, atau verifikasi tanda tangan kustom pada lapisan gateway sebelum permintaan mencapai layanan backend Anda.

Jalankan Apache ShenYu lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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