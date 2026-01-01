Deploy Apache ShenYu dalam instalasi sekali klik.
Gateway API native Java berkinerja tinggi untuk proxy layanan, konversi protokol, dan tata kelola API dalam skala besar.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache ShenYu
Apache ShenYu adalah API gateway open-source berbasis Java yang dibangun untuk lingkungan microservice yang membutuhkan throughput tinggi dan latensi rendah. Ini berfungsi sebagai titik masuk terpadu untuk routing, konversi protokol, dan tata kelola traffic di seluruh layanan yang dibangun di atas Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket, dan lainnya. Arsitektur plugin yang dapat ditukar secara langsung memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan kebijakan kontrol traffic – rate limiting, autentikasi, WAF, circuit breaking – tanpa me-restart gateway.
Konsol admin yang disertakan memberikan tim Anda visibilitas real-time dan kontrol dinamis atas aturan routing, selektor, dan izin sistem melalui dashboard berbasis browser. Self-hosting ShenYu di VPS Anda sendiri menjaga traffic API tetap berada dalam infrastruktur Anda, menghilangkan biaya egress cloud per permintaan, dan memungkinkan Anda menerapkan kebijakan tata kelola tanpa bergantung pada layanan API gateway terkelola.
Fitur utama Apache ShenYu
Plugin hot-swappable
Aktifkan, nonaktifkan, atau konfigurasi ulang plugin traffic – pembatasan laju, autentikasi, WAF, dan lainnya – saat runtime tanpa memulai ulang gateway atau mengganggu traffic langsung.
Dukungan multi-protokol
Memproksi permintaan di seluruh Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket, dan MQTT dari satu titik masuk gateway.
Pengendalian lalu lintas dinamis
Tentukan pemilih dan aturan perutean melalui UI admin yang segera berlaku, memberikan tim operasional kontrol yang terperinci atas upstream mana yang menerima setiap permintaan.
Observability bawaan
Integrasi distributed tracing, ekspor metrik, dan logging terstruktur memberi Anda visibilitas menyeluruh terhadap latensi API dan tingkat kesalahan di seluruh layanan yang diproksi.
OAuth 2.0 dan autentikasi JWT
Amankan API dengan OAuth 2.0, validasi token JWT, atau verifikasi tanda tangan kustom pada lapisan gateway sebelum permintaan mencapai layanan backend Anda.
Jalankan Apache ShenYu lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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