Apache ShenYu adalah API gateway open-source berbasis Java yang dibangun untuk lingkungan microservice yang membutuhkan throughput tinggi dan latensi rendah. Ini berfungsi sebagai titik masuk terpadu untuk routing, konversi protokol, dan tata kelola traffic di seluruh layanan yang dibangun di atas Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket, dan lainnya. Arsitektur plugin yang dapat ditukar secara langsung memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan kebijakan kontrol traffic – rate limiting, autentikasi, WAF, circuit breaking – tanpa me-restart gateway.

Konsol admin yang disertakan memberikan tim Anda visibilitas real-time dan kontrol dinamis atas aturan routing, selektor, dan izin sistem melalui dashboard berbasis browser. Self-hosting ShenYu di VPS Anda sendiri menjaga traffic API tetap berada dalam infrastruktur Anda, menghilangkan biaya egress cloud per permintaan, dan memungkinkan Anda menerapkan kebijakan tata kelola tanpa bergantung pada layanan API gateway terkelola.