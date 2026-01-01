MLflow adalah platform rekayasa AI open-source terbesar, dengan lebih dari 60 juta unduhan bulanan. Platform ini mencakup siklus hidup machine learning yang lengkap: mencatat parameter dan metrik eksperimen, membandingkan eksekusi di berbagai konfigurasi, mendaftarkan model untuk deployment, dan mengelola progresnya melalui lingkungan staging dan produksi. Didukung secara native oleh PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain, dan puluhan framework ML lainnya melalui autologging, platform ini hanya memerlukan sedikit perubahan kode untuk diadopsi.

Versi 3 memperluas MLflow ke era LLM dengan distributed tracing berbasis OpenTelemetry untuk agent dan panggilan LLM, evaluasi sistematis dengan lebih dari 50 judge bawaan, registry prompt dengan pelacakan silsilah lengkap, dan AI Gateway yang merutekan traffic di seluruh OpenAI, Anthropic, dan provider lainnya dengan pembatasan rate dan kontrol biaya. Self-hosting menjaga semua jejak, artefak, dan metadata model pada infrastruktur yang Anda kontrol.