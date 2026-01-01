Deploy MLflow dengan instalasi instan.
Platform sumber terbuka untuk melacak eksperimen ML, mengelola model, dan memantau aplikasi LLM dalam produksi.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MLflow
MLflow adalah platform rekayasa AI open-source terbesar, dengan lebih dari 60 juta unduhan bulanan. Platform ini mencakup siklus hidup machine learning yang lengkap: mencatat parameter dan metrik eksperimen, membandingkan eksekusi di berbagai konfigurasi, mendaftarkan model untuk deployment, dan mengelola progresnya melalui lingkungan staging dan produksi. Didukung secara native oleh PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain, dan puluhan framework ML lainnya melalui autologging, platform ini hanya memerlukan sedikit perubahan kode untuk diadopsi.
Versi 3 memperluas MLflow ke era LLM dengan distributed tracing berbasis OpenTelemetry untuk agent dan panggilan LLM, evaluasi sistematis dengan lebih dari 50 judge bawaan, registry prompt dengan pelacakan silsilah lengkap, dan AI Gateway yang merutekan traffic di seluruh OpenAI, Anthropic, dan provider lainnya dengan pembatasan rate dan kontrol biaya. Self-hosting menjaga semua jejak, artefak, dan metadata model pada infrastruktur yang Anda kontrol.
Fitur utama MLflow
Pelacakan Eksperimen
Catat parameter, metrik, tag, dan artefak untuk setiap proses pelatihan. Bandingkan eksperimen secara berdampingan untuk mengidentifikasi konfigurasi model terbaik.
Model Registry
Mengelola model ML secara terpusat di seluruh staging dan production dengan riwayat versi, alur kerja persetujuan, dan kontrol akses tingkat tim.
LLM dan Agent Tracing
Rekam traces lengkap berbasis OpenTelemetry dari setiap panggilan LLM dan langkah agen. Debug latensi, biaya token, dan kualitas output dalam produksi.
Evaluasi LLM
Lakukan evaluasi sistematis menggunakan 50+ metrik bawaan dan juri LLM. Lacak regresi kualitas sebelum mencapai pengguna produksi.
Prompt Registry
Buat versi, uji, dan deploy prompt dengan pelacakan silsilah lengkap. Optimalkan prompt secara otomatis menggunakan algoritma canggih untuk meningkatkan kinerja tugas.
AI Gateway
Mengarahkan permintaan LLM melalui OpenAI, Anthropic, dan penyedia lainnya melalui API terpadu yang kompatibel dengan OpenAI dengan pembatasan kecepatan dan kontrol biaya.
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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