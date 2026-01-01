Jitsi Meet adalah platform konferensi video sumber terbuka gratis yang berjalan sepenuhnya di browser menggunakan WebRTC, tanpa memerlukan plugin, aplikasi, atau akun bagi peserta. Dibangun oleh tim di balik layanan publik meet.jit.si yang populer dan digunakan oleh 8x8 dalam platform cloud komersial mereka, Jitsi Meet mendukung video HD, berbagi layar, enkripsi end-to-end, perekaman, streaming langsung ke YouTube, fitur angkat tangan, jajak pendapat, ruang diskusi, dan teks langsung secara bawaan.

Meng-hosting sendiri Jitsi Meet di VPS Anda memberikan organisasi dan komunitas menit rapat tak terbatas untuk peserta tak terbatas, dengan setiap aliran audio dan video diarahkan oleh infrastruktur Anda sendiri daripada melewati SaaS pihak ketiga yang dapat mengubah harga, membatasi bandwidth, atau menganalisis metadata rapat.