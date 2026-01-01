Deploy Jitsi Meet instan.
Platform konferensi video self-hosted dengan berbagi layar, enkripsi end-to-end, dan tanpa biaya per peserta â€“ alternatif Zoom.
Pilih paket VPS untuk Jitsi Meet
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Jitsi Meet
Jitsi Meet adalah platform konferensi video sumber terbuka gratis yang berjalan sepenuhnya di browser menggunakan WebRTC, tanpa memerlukan plugin, aplikasi, atau akun bagi peserta. Dibangun oleh tim di balik layanan publik meet.jit.si yang populer dan digunakan oleh 8x8 dalam platform cloud komersial mereka, Jitsi Meet mendukung video HD, berbagi layar, enkripsi end-to-end, perekaman, streaming langsung ke YouTube, fitur angkat tangan, jajak pendapat, ruang diskusi, dan teks langsung secara bawaan.
Meng-hosting sendiri Jitsi Meet di VPS Anda memberikan organisasi dan komunitas menit rapat tak terbatas untuk peserta tak terbatas, dengan setiap aliran audio dan video diarahkan oleh infrastruktur Anda sendiri daripada melewati SaaS pihak ketiga yang dapat mengubah harga, membatasi bandwidth, atau menganalisis metadata rapat.
Fitur utama Jitsi Meet
Panggilan video hanya browser
Peserta bergabung dari browser modern mana pun tanpa menginstal software, plugin, atau membuat akun â€” cukup bagikan URL dan konferensi dimulai secara instan.
Berbagi layar dan perekaman
Bagikan aplikasi, tab browser, atau seluruh layar selama panggilan, dengan rekaman dalam rapat opsional dan live streaming ke YouTube atau endpoint RTMP lainnya.
Enkripsi end-to-end
E2EE opsional untuk panggilan satu-ke-satu dan rapat grup kecil menjaga aliran audio dan video tetap terenkripsi dari pengirim ke penerima, bahkan dari server itu sendiri.
Ruang breakout dan polling
Bagi rapat yang lebih besar ke dalam kelompok diskusi yang lebih kecil untuk berdiskusi, jalankan jajak pendapat langsung, angkat tangan, dan gunakan reaksi untuk dinamika konferensi yang interaktif.
Teks langsung dan panggilan masuk
Integrasi opsional dengan Jigasi untuk dial-in SIP dan teks langsung membuat rapat dapat diakses oleh penelepon dan peserta yang membutuhkan transkrip.
Tanpa harga per-pengguna
Selenggarakan rapat tanpa batas dengan peserta tanpa batas di VPS Anda sendiri â€“ tanpa biaya per peserta, tanpa batasan waktu rapat, tanpa permintaan peningkatan.
Jalankan Jitsi Meet lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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