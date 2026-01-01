Deploy instan Metabase.
Platform intelijen bisnis sumber terbuka yang memungkinkan setiap anggota tim menjelajahi data dan membuat dasbor tanpa SQL.
Pilih paket VPS untuk Metabase
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.
Buat project apa saja dengan Metabase
Metabase adalah platform intelijen bisnis open-source terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 40.000 perusahaan di seluruh dunia. Pembuat kuerinya yang intuitif memungkinkan anggota tim non-teknis menjelajahi data dan membangun dasbor interaktif tanpa menulis SQL, sementara pengguna ahli dapat langsung menggunakan kueri asli. Ini terhubung ke lebih dari 20 database termasuk PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, dan Snowflake, dan mendukung laporan email dan Slack otomatis.
Menerapkan Metabase di VPS Anda sendiri menjaga data bisnis sensitif di dalam lingkungan Anda, menghilangkan harga SaaS per-kursi, dan menyediakan sumber daya khusus untuk kueri kompleks dan set data besar yang memperlambat layanan analitik cloud bersama.
Fitur utama Metabase
Pembuat Kueri No-SQL
Siapa pun di tim dapat menjelajahi data dan membuat grafik melalui antarmuka visual tanpa mempelajari sintaks SQL.
20+ Konektor Database
Sambungkan ke PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake, dan lainnya melalui wizard penyiapan terpandu.
Dashboard interaktif
Menggabungkan grafik, metrik, dan filter menjadi dasbor yang dapat dibagikan yang diperbarui secara otomatis dengan data terbaru.
Laporan Otomatis
Jadwalkan laporan untuk dikirim melalui email atau Slack agar pemangku kepentingan selalu memiliki wawasan terbaru tanpa perlu login.
Penyematan dan Berbagi
Sematkan dashboard di alat eksternal atau bagikan tautan publik untuk analitik bagi pelanggan tanpa mengungkapkan data mentah.
Jalankan Metabase lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
Jaminan 30 hari uang kembali
Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.
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