Metabase adalah platform intelijen bisnis open-source terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 40.000 perusahaan di seluruh dunia. Pembuat kuerinya yang intuitif memungkinkan anggota tim non-teknis menjelajahi data dan membangun dasbor interaktif tanpa menulis SQL, sementara pengguna ahli dapat langsung menggunakan kueri asli. Ini terhubung ke lebih dari 20 database termasuk PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, dan Snowflake, dan mendukung laporan email dan Slack otomatis.

Menerapkan Metabase di VPS Anda sendiri menjaga data bisnis sensitif di dalam lingkungan Anda, menghilangkan harga SaaS per-kursi, dan menyediakan sumber daya khusus untuk kueri kompleks dan set data besar yang memperlambat layanan analitik cloud bersama.