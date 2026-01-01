CoreControl adalah dashboard infrastruktur self-hosted yang memberikan tim dan individu tampilan terpadu dari aset server mereka. CoreControl melacak detail hardware server, memantau uptime aplikasi dengan catatan ketersediaan historis, menghasilkan diagram alir jaringan, dan menampilkan metrik CPU, RAM, serta disk real-time yang dikumpulkan oleh agen pendamping ringan.

Tidak seperti layanan monitoring terkelola, CoreControl berjalan sepenuhnya di VPS Anda sendiri dan menyimpan semua data dalam database PostgreSQL lokal. Tim dapat mengatur server dan aplikasi ke dalam grup, menetapkan peran Owner, Admin, atau User, dan melacak kesehatan infrastruktur tanpa mengirim data ke layanan pihak ketiga.