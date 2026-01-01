Deploy CoreControl dengan instalasi sekali klik.
Dasbor infrastruktur yang dihosting sendiri untuk mengelola server, memantau uptime aplikasi, dan memvisualisasikan topologi jaringan Anda.
Pilih paket VPS untuk CoreControl
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan CoreControl
CoreControl adalah dashboard infrastruktur self-hosted yang memberikan tim dan individu tampilan terpadu dari aset server mereka. CoreControl melacak detail hardware server, memantau uptime aplikasi dengan catatan ketersediaan historis, menghasilkan diagram alir jaringan, dan menampilkan metrik CPU, RAM, serta disk real-time yang dikumpulkan oleh agen pendamping ringan.
Tidak seperti layanan monitoring terkelola, CoreControl berjalan sepenuhnya di VPS Anda sendiri dan menyimpan semua data dalam database PostgreSQL lokal. Tim dapat mengatur server dan aplikasi ke dalam grup, menetapkan peran Owner, Admin, atau User, dan melacak kesehatan infrastruktur tanpa mengirim data ke layanan pihak ketiga.
Fitur utama CoreControl
Inventaris hardware server
Tambahkan dan atur semua server Anda dengan spesifikasi hardware, indikator status, dan tautan cepat ke panel manajemen dari satu dashboard.
Pemantauan uptime aplikasi
Lacak apakah layanan self-hosted aktif atau tidak aktif secara real-time, dengan catatan ketersediaan historis dan notifikasi peringatan.
Agen metrics ringan
Agen pendamping berbasis Go mengumpulkan penggunaan CPU, RAM, dan disk dari setiap server dan mendorong metrik ke dasbor pusat tanpa dependensi yang berat.
Visualisasi jaringan
Buat diagram alir jaringan visual untuk mendokumentasikan dan memahami bagaimana server dan layanan Anda saling terhubung di seluruh infrastruktur Anda.
Peran dan akses tim
Undang anggota tim dan tetapkan peran Pemilik, Admin, atau Pengguna untuk mengontrol siapa yang dapat mengelola infrastruktur dan melihat laporan pemantauan.
Jalankan CoreControl lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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