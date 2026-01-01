Damselfly adalah aplikasi manajemen foto berbasis server yang dirancang untuk koleksi foto yang sangat besar. Aplikasi ini mengindeks folder gambar tingkat atas, membuat thumbnail di latar belakang, dan memungkinkan Anda mencari di seluruh tag kata kunci IPTC, nama folder, metadata EXIF, wajah, dan objek yang terdeteksi melalui UI Blazor WebAssembly yang cepat. Pengenalan wajah dan deteksi objek berjalan secara lokal dan offline, tanpa ketergantungan SaaS.

Menghosting Damselfly sendiri di VPS Anda menjaga metadata foto, vektor wajah, dan struktur koleksi di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, bukan layanan foto publik. Platform ini menangani 500.000+ katalog gambar dengan pencarian di bawah satu detik, mendukung akun multi-pengguna dengan hak berbasis peran, dan berpasangan dengan klien Damselfly Desktop untuk alur kerja pengeditan yang disinkronkan ke laptop.