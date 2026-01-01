Deploy instan Damselfly
Manajemen foto berbasis server dengan pengenalan wajah di perangkat, deteksi objek, dan pencarian metadata teks lengkap.
Pilih paket VPS untuk Damselfly
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Damselfly
Damselfly adalah aplikasi manajemen foto berbasis server yang dirancang untuk koleksi foto yang sangat besar. Aplikasi ini mengindeks folder gambar tingkat atas, membuat thumbnail di latar belakang, dan memungkinkan Anda mencari di seluruh tag kata kunci IPTC, nama folder, metadata EXIF, wajah, dan objek yang terdeteksi melalui UI Blazor WebAssembly yang cepat. Pengenalan wajah dan deteksi objek berjalan secara lokal dan offline, tanpa ketergantungan SaaS.
Menghosting Damselfly sendiri di VPS Anda menjaga metadata foto, vektor wajah, dan struktur koleksi di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, bukan layanan foto publik. Platform ini menangani 500.000+ katalog gambar dengan pencarian di bawah satu detik, mendukung akun multi-pengguna dengan hak berbasis peran, dan berpasangan dengan klien Damselfly Desktop untuk alur kerja pengeditan yang disinkronkan ke laptop.
Fitur utama Damselfly
Pengenalan wajah lokal
Menjalankan deteksi dan pengenalan wajah sepenuhnya di server tanpa ketergantungan API pihak ketiga, mengelompokkan foto berdasarkan orang yang dikenali untuk alur kerja penelusuran berdasarkan orang.
Deteksi objek
Mengidentifikasi objek, pemandangan, dan warna gambar di perpustakaan Anda sehingga pencarian untuk "anjing" atau "pantai" mengembalikan foto yang cocok bahkan tanpa penandaan manual.
IPTC keyword tagging
Pembaruan kata kunci EXIF/IPTC non-destruktif yang cepat melalui ExifTool — JPEG tidak di-re-encode saat tag berubah, menjaga kualitas asli.
Pencarian metadata teks lengkap
Pencarian dalam waktu kurang dari sedetik di antara ratusan ribu gambar berdasarkan tag, folder, nama file, kamera, lensa, rentang tanggal, orientasi, dan lainnya.
Keranjang pilihan
Simpan gambar dari hasil pencarian ke keranjang persisten, lalu unduh, ekspor dengan watermark, atau sinkronkan ke desktop dengan klien Damselfly.
Jalankan Damselfly lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.