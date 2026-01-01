Karaoke Eternal adalah platform pesta karaoke yang sepenuhnya di-hosting sendiri yang mengubah layar apa pun menjadi tampilan karaoke. Tamu bergabung ke ruangan dengan memindai kode QR dan mengantre lagu langsung dari browser seluler mereka — tidak perlu instalasi aplikasi. Host mengontrol pemutaran dari browser mana pun, sementara beberapa ruangan independen memungkinkan Anda menjalankan sesi secara bersamaan dengan antrean terpisah.

Format yang didukung meliputi trek MP3+G dengan lirik CDG, MP3+G terkompresi, video karaoke MP4, dan visualisasi WebGL untuk trek tanpa lirik. Media dan pengaturan disimpan dalam database SQLite tersemat tanpa memerlukan layanan database eksternal. Pengaturan admin awal selesai pada akses pertama melalui antarmuka web. Self-hosting di VPS Anda menjaga koleksi karaoke Anda tetap pribadi dan selalu tersedia kapan pun pesta dimulai.