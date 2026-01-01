Deploy instan Karaoke Eternal.
Platform pesta karaoke yang dihosting sendiri tempat tamu mengantrekan lagu dari browser seluler mereka menggunakan kode QR.
Pilih paket VPS untuk Karaoke Eternal
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Karaoke Eternal
Karaoke Eternal adalah platform pesta karaoke yang sepenuhnya di-hosting sendiri yang mengubah layar apa pun menjadi tampilan karaoke. Tamu bergabung ke ruangan dengan memindai kode QR dan mengantre lagu langsung dari browser seluler mereka — tidak perlu instalasi aplikasi. Host mengontrol pemutaran dari browser mana pun, sementara beberapa ruangan independen memungkinkan Anda menjalankan sesi secara bersamaan dengan antrean terpisah.
Format yang didukung meliputi trek MP3+G dengan lirik CDG, MP3+G terkompresi, video karaoke MP4, dan visualisasi WebGL untuk trek tanpa lirik. Media dan pengaturan disimpan dalam database SQLite tersemat tanpa memerlukan layanan database eksternal. Pengaturan admin awal selesai pada akses pertama melalui antarmuka web. Self-hosting di VPS Anda menjaga koleksi karaoke Anda tetap pribadi dan selalu tersedia kapan pun pesta dimulai.
Fitur utama Karaoke Eternal
Antrean Lagu Mobile
Tamu memindai kode QR dan mengantrekan lagu langsung dari browser seluler mereka – tidak perlu mengunduh aplikasi atau membuat akun.
Beberapa Ruang Pesta
Menjalankan sesi karaoke secara bersamaan di ruangan terpisah, masing-masing dengan antrean dan pemutar sendiri, ideal untuk tempat atau acara besar.
CDG dan Dukungan Video
Putar trek MP3+G yang disinkronkan dengan CDG, video karaoke MP4, dan visualisasi WebGL untuk trek tanpa overlay lirik.
Pembaruan Antrean Langsung
Host dan tamu melihat pembaruan antrean langsung secara real time di semua perangkat yang terhubung ke ruangan yang sama.
Tidak Perlu Aplikasi
Seluruh pengalaman karaoke berjalan di browser — tamu mengantre lagu dan host mengelola pemutaran tanpa menginstal apa pun.
Jalankan Karaoke Eternal lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.