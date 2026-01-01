Teable adalah alternatif Airtable yang cepat dan open-source, yang menggabungkan antarmuka spreadsheet yang familiar dengan kekuatan penuh database PostgreSQL. Ini mendukung tipe bidang yang kaya, berbagai mode tampilan, kolaborasi real-time, dan pemfilteran tingkat baris â€” semuanya didukung oleh database yang sepenuhnya Anda kontrol.

Self-hosting Teable di VPS berarti data bisnis Anda berada di instans PostgreSQL Anda sendiri tanpa batasan baris, tanpa biaya per-pengguna, dan tanpa vendor lock-in. Tim dapat membangun alat internal, pelacak proyek, dan database bergaya CRM tanpa menulis kode.