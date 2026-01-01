Deploy Teable dengan instalasi instan.
Open-source database tanpa kode dengan antarmuka spreadsheet yang didukung oleh PostgreSQL dan kolaborasi waktu nyata.
Pilih paket VPS untuk Teable
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Teable
Teable adalah alternatif Airtable yang cepat dan open-source, yang menggabungkan antarmuka spreadsheet yang familiar dengan kekuatan penuh database PostgreSQL. Ini mendukung tipe bidang yang kaya, berbagai mode tampilan, kolaborasi real-time, dan pemfilteran tingkat baris â€” semuanya didukung oleh database yang sepenuhnya Anda kontrol.
Self-hosting Teable di VPS berarti data bisnis Anda berada di instans PostgreSQL Anda sendiri tanpa batasan baris, tanpa biaya per-pengguna, dan tanpa vendor lock-in. Tim dapat membangun alat internal, pelacak proyek, dan database bergaya CRM tanpa menulis kode.
Fitur utama Teable
Backend PostgreSQL
Semua data disimpan dalam database PostgreSQL standar yang Anda miliki, tanpa format kepemilikan atau ketergantungan pada vendor.
Berbagai jenis tampilan
Beralih antara tampilan grid, galeri, kanban, kalender, dan formulir untuk bekerja dengan data dalam format yang sesuai dengan setiap alur kerja.
Kolaborasi real-time
Beberapa anggota tim dapat mengedit tabel secara bersamaan dengan pembaruan langsung dan tanpa konflik.
Tanpa batasan baris
Tidak seperti alternatif SaaS, Teable yang di-hosting sendiri tidak memberlakukan batasan buatan pada baris, tabel, atau ukuran ruang kerja.
Akses API
API RESTful memungkinkan Anda mengintegrasikan data Teable dengan alat eksternal, platform otomatisasi, dan aplikasi kustom.
Jalankan Teable lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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