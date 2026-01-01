Deploy HortusFox instan.
Sistem manajemen tanaman Self-hosted untuk mengatalogkan, menjadwalkan rutinitas perawatan, dan mengelola kebun Anda secara pribadi.
Pilih paket VPS untuk HortusFox
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan HortusFox
HortusFox adalah aplikasi web self-hosted yang dirancang khusus untuk pencinta tanaman yang ingin mengelola tanaman hias dan kebun secara terstruktur dan privat. Ini memungkinkan Anda membuat katalog tanaman dengan foto, nama spesies, dan atribut kustom, mengaturnya berdasarkan lokasi, serta mengatur pengingat perawatan berulang untuk menyiram, memupuk, dan mengganti pot. Integrasi data cuaca membantu pekebun luar ruangan menyelaraskan jadwal perawatan dengan kondisi lingkungan, sementara fitur pengenalan tanaman bawaan membantu mengidentifikasi spesies yang tidak dikenal.
Self-hosting HortusFox di VPS Anda memastikan catatan pertumbuhan, riwayat perawatan, dan foto tanaman Anda selama bertahun-tahun tetap berada di bawah kendali penuh Anda â€” tidak ada layanan cloud pihak ketiga yang dapat menghentikan akses ke data koleksi Anda atau memonetisasi kebiasaan berkebun Anda.
Fitur utama HortusFox
Pengingat Perawatan
Atur tugas berulang untuk menyiram, memupuk, dan mengganti pot agar tidak ada tanaman yang terlewat dalam jadwal perawatan yang padat.
Perusahaan Berbasis Lokasi
Tetapkan tanaman ke ruangan atau area luar ruangan tertentu agar Anda dapat dengan cepat memfilter koleksi Anda serta mengelola setiap area secara mandiri.
Integrasi Cuaca
Hubungkan data cuaca lokal untuk menyelaraskan perawatan tanaman luar ruangan dengan kondisi curah hujan dan suhu secara otomatis.
Pengenalan Tanaman
Identifikasi spesies yang tidak dikenal dari foto langsung di aplikasi, menambahkan data spesies yang terkonfirmasi ke katalog Anda tanpa meninggalkan HortusFox.
Manajemen Inventaris
Lacak pot, pupuk, alat, dan persediaan bersama tanaman Anda agar sumber daya berkebun selalu tercatat.
Chat Kolaboratif
Obrolan grup bawaan memungkinkan rumah tangga dan tim mengoordinasikan tanggung jawab perawatan tanaman tanpa aplikasi pesan terpisah.
Jalankan HortusFox lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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