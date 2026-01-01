HortusFox adalah aplikasi web self-hosted yang dirancang khusus untuk pencinta tanaman yang ingin mengelola tanaman hias dan kebun secara terstruktur dan privat. Ini memungkinkan Anda membuat katalog tanaman dengan foto, nama spesies, dan atribut kustom, mengaturnya berdasarkan lokasi, serta mengatur pengingat perawatan berulang untuk menyiram, memupuk, dan mengganti pot. Integrasi data cuaca membantu pekebun luar ruangan menyelaraskan jadwal perawatan dengan kondisi lingkungan, sementara fitur pengenalan tanaman bawaan membantu mengidentifikasi spesies yang tidak dikenal.

Self-hosting HortusFox di VPS Anda memastikan catatan pertumbuhan, riwayat perawatan, dan foto tanaman Anda selama bertahun-tahun tetap berada di bawah kendali penuh Anda â€” tidak ada layanan cloud pihak ketiga yang dapat menghentikan akses ke data koleksi Anda atau memonetisasi kebiasaan berkebun Anda.