Deploy LimeSurvey dengan instalasi instan.
Platform survei online profesional untuk membuat kuesioner dan mengumpulkan data.
Pilih paket VPS untuk LimeSurvey
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LimeSurvey
LimeSurvey adalah platform survei open-source terkemuka yang memungkinkan peneliti, bisnis, dan institusi untuk membuat kuesioner online profesional. Ini mendukung lebih dari 80 bahasa, logika percabangan tingkat lanjut, manajemen peserta, serta opsi ekspor data komprehensif termasuk format SPSS dan Excel.
Dengan jenis pertanyaan yang ekstensif, tema kustom, dan arsitektur plugin, LimeSurvey menyediakan kapabilitas survei kelas enterprise tanpa biaya langganan. Template ini mencakup MariaDB untuk penyimpanan data yang andal, Redis untuk manajemen sesi yang cepat, dan routing HTTPS Traefik untuk pengiriman survei yang aman.
Fitur utama LimeSurvey
Tipe pertanyaan tingkat lanjut
Pilih dari 28+ jenis pertanyaan, termasuk matriks, peringkat, unggah file, dan pertanyaan berbasis persamaan, untuk skenario survei apa pun.
Logika Percabangan
Buat survei dinamis yang menampilkan atau menyembunyikan pertanyaan berdasarkan jawaban sebelumnya menggunakan pengelola ekspresi yang canggih.
Survei multi-bahasa
Buat survei dalam 80+ bahasa dengan dukungan teks kanan-ke-kiri otomatis untuk pengumpulan data yang benar-benar global.
Data Ekspor dan Analisis
Ekspor hasil ke format SPSS, R, Excel, dan CSV dengan statistik bawaan, bagan, dan alat tabulasi silang.
Manajemen peserta
Lacak responden dengan akses berbasis token, kirim pengingat, dan kontrol kuota untuk administrasi survei yang tepat.
Jalankan LimeSurvey lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web