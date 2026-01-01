LimeSurvey adalah platform survei open-source terkemuka yang memungkinkan peneliti, bisnis, dan institusi untuk membuat kuesioner online profesional. Ini mendukung lebih dari 80 bahasa, logika percabangan tingkat lanjut, manajemen peserta, serta opsi ekspor data komprehensif termasuk format SPSS dan Excel.

Dengan jenis pertanyaan yang ekstensif, tema kustom, dan arsitektur plugin, LimeSurvey menyediakan kapabilitas survei kelas enterprise tanpa biaya langganan. Template ini mencakup MariaDB untuk penyimpanan data yang andal, Redis untuk manajemen sesi yang cepat, dan routing HTTPS Traefik untuk pengiriman survei yang aman.