Nuclio adalah platform serverless open-source berperforma tinggi untuk pemrosesan event dan data secara real-time. Platform ini menjalankan kode Anda sebagai fungsi yang bereaksi terhadap berbagai pemicu â€” HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS, dan cron job terjadwal â€” serta secara otomatis meningkatkan dan menurunkan skala setiap fungsi berdasarkan permintaan. Fungsi berjalan dalam container khusus yang dibuat dan di-deploy langsung dari dashboard browser.

Tidak seperti tool otomatisasi umum, Nuclio dirancang untuk kecepatan, memproses ratusan ribu event per detik per proses, dengan akselerasi GPU opsional untuk inferensi machine learning. Self-hosting Nuclio di VPS Anda sendiri menjaga data pipeline, model, dan sumber event Anda tetap dalam kendali penuh, tanpa biaya cloud per-invocation dan tanpa vendor lock-in.