Deploy Nuclio dalam instalasi sekali klik.
Platform serverless open-source berkinerja tinggi untuk pemrosesan data dan event real-time dengan penskalaan otomatis dan dukungan GPU.
Pilih paket VPS untuk Nuclio
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Nuclio
Nuclio adalah platform serverless open-source berperforma tinggi untuk pemrosesan event dan data secara real-time. Platform ini menjalankan kode Anda sebagai fungsi yang bereaksi terhadap berbagai pemicu â€” HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS, dan cron job terjadwal â€” serta secara otomatis meningkatkan dan menurunkan skala setiap fungsi berdasarkan permintaan. Fungsi berjalan dalam container khusus yang dibuat dan di-deploy langsung dari dashboard browser.
Tidak seperti tool otomatisasi umum, Nuclio dirancang untuk kecepatan, memproses ratusan ribu event per detik per proses, dengan akselerasi GPU opsional untuk inferensi machine learning. Self-hosting Nuclio di VPS Anda sendiri menjaga data pipeline, model, dan sumber event Anda tetap dalam kendali penuh, tanpa biaya cloud per-invocation dan tanpa vendor lock-in.
Fitur utama Nuclio
Pemicu kejadian real-time
Memicu fungsi dari HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS, dan jadwal cron tanpa menulis glue code apa pun.
Penskalaan otomatis
Setiap fungsi meningkat skalanya saat beban tinggi dan kembali menurun saat tidak aktif, menjaga penggunaan sumber daya tetap efisien di seluruh beban kerja Anda.
Runtime multibahasa
Tulis fungsi dalam Go, Python, Java, .NET, Node.js, atau Shell menggunakan runtime yang paling sesuai untuk setiap pekerjaan.
Inferensi yang dipercepat GPU
Pasang GPU ke fungsi untuk inferensi machine learning yang cepat dan pipeline pemrosesan real-time yang padat data.
Dashboard berbasis browser
Membangun, menerapkan, memanggil, dan memantau fungsi dari UI web yang rapi tanpa perlu meninggalkan browser.
Jalankan Nuclio lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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