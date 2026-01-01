Jelly-Clipper adalah pendamping web open-source untuk Jellyfin yang mengubah setiap momen di pustaka media Anda menjadi klip yang dapat dibagikan. Tempel URL video Jellyfin, pilih titik awal dan akhir, dan Jelly-Clipper akan menghasilkan klip permanen yang disimpan bersama pustaka Anda dan dapat diakses oleh setiap pengguna Jellyfin yang terautentikasi di instans Anda.

Self-hosting Jelly-Clipper di VPS menjaga klip, file sumber yang diunduh, dan database SQLite pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa unggahan pihak ketiga, tanpa layanan berbagi publik, dan cron job terjadwal yang secara otomatis mengklaim kembali penyimpanan dengan menghapus file asli yang di-cache yang lebih lama dari jendela retensi Anda.