Deploy instan Jelly-Clipper.
Aplikasi pendamping yang di-hosting sendiri untuk Jellyfin yang membuat, membagikan, dan mengelola klip video dari pustaka media Anda.
Pilih paket VPS untuk Jelly-Clipper
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Jelly-Clipper
Jelly-Clipper adalah pendamping web open-source untuk Jellyfin yang mengubah setiap momen di pustaka media Anda menjadi klip yang dapat dibagikan. Tempel URL video Jellyfin, pilih titik awal dan akhir, dan Jelly-Clipper akan menghasilkan klip permanen yang disimpan bersama pustaka Anda dan dapat diakses oleh setiap pengguna Jellyfin yang terautentikasi di instans Anda.
Self-hosting Jelly-Clipper di VPS menjaga klip, file sumber yang diunduh, dan database SQLite pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa unggahan pihak ketiga, tanpa layanan berbagi publik, dan cron job terjadwal yang secara otomatis mengklaim kembali penyimpanan dengan menghapus file asli yang di-cache yang lebih lama dari jendela retensi Anda.
Fitur utama Jelly-Clipper
Kliping berbasis URL
Tempel URL video Jellyfin dan tentukan stempel waktu mulai dan berakhir untuk membuat klip tanpa meninggalkan browser.
Autentikasi Jellyfin
Menggunakan kembali akun pengguna Jellyfin sehingga hanya anggota dari instans Jellyfin Anda yang dapat melihat, membuat, atau mengelola klip.
Perpustakaan klip permanen
Klip yang disimpan akan tetap ada tanpa batas waktu di setiap profil pengguna, dengan tautan yang dapat dibagikan dan dapat diakses oleh seluruh instans.
Pemutaran lokal cerdas
Mendeteksi ketika file media asli dipasang secara lokal dan memutarnya secara langsung untuk melewati unduhan atau transkode yang tidak perlu.
Pembersihan otomatis
Cron job yang dapat dikonfigurasi menghapus file sumber yang diunduh setelah periode retensi agar volume video tetap terkontrol.
Jalankan Jelly-Clipper lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.