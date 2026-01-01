Chatpad AI adalah antarmuka web open-source yang simpel untuk model GPT OpenAI yang menyimpan setiap percakapan dan API key di penyimpanan lokal browser, bukan di server eksternal. Tidak ada tracking, tidak ada cookie, dan tidak ada logging sisi server – prompt dan respons Anda langsung dari browser Anda ke OpenAI API dan tidak ke tempat lain.

Self-hosting Chatpad AI memberikan tim antarmuka ChatGPT yang dibagikan dan selalu tersedia di infrastruktur perusahaan, memusatkan penagihan penggunaan API dan menyediakan akses yang andal terlepas dari ketersediaan layanan konsumen OpenAI atau perubahan kebijakan.