Deploy instan Chatpad AI.
Antarmuka ChatGPT yang berfokus pada privasi yang menyimpan semua percakapan secara lokal tanpa pelacakan atau pengumpulan data.
Pilih paket VPS untuk Chatpad AI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Chatpad AI
Chatpad AI adalah antarmuka web open-source yang simpel untuk model GPT OpenAI yang menyimpan setiap percakapan dan API key di penyimpanan lokal browser, bukan di server eksternal. Tidak ada tracking, tidak ada cookie, dan tidak ada logging sisi server – prompt dan respons Anda langsung dari browser Anda ke OpenAI API dan tidak ke tempat lain.
Self-hosting Chatpad AI memberikan tim antarmuka ChatGPT yang dibagikan dan selalu tersedia di infrastruktur perusahaan, memusatkan penagihan penggunaan API dan menyediakan akses yang andal terlepas dari ketersediaan layanan konsumen OpenAI atau perubahan kebijakan.
Fitur utama Chatpad AI
Data lokal storage
Semua percakapan dan API keys tersimpan di penyimpanan lokal browser Anda, sehingga tidak ada layanan pihak ketiga yang pernah melihat prompt atau respons Anda.
Tanpa Akun
Tambahkan kunci API OpenAI Anda di pengaturan dan segera mulai berinteraksi – tanpa pendaftaran, tanpa langganan, tanpa peringatan penggunaan yang mengganggu alur kerja Anda.
Ekspor Percakapan
Ekspor dan impor percakapan sebagai file agar Anda dapat mencadangkan chat penting atau melanjutkannya setelah mengganti perangkat.
Antarmuka bersih dan fokus
Desain bebas gangguan menghilangkan upsell premium dan batasan fitur, menjaga fokus sepenuhnya pada percakapan.
Bantuan Multi Model
Beralih antara GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo, dan model OpenAI lainnya dari antarmuka yang sama tanpa mengubah alat.
Jalankan Chatpad AI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
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