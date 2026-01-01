Open Source POS adalah sistem kasir berbasis web PHP yang dibangun untuk toko ritel kecil, kafe, dan bisnis jasa yang membutuhkan sistem kasir berfitur lengkap tanpa biaya SaaS per terminal. Antarmuka berbasis browser berjalan di tablet, laptop, atau PC konter mana pun, sehingga backend yang sama mendukung proses checkout, pembaruan inventaris, dan pelaporan dari perangkat apa pun di jaringan lokal.

Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga catatan pelanggan, riwayat penjualan, dan data harga pada infrastruktur yang Anda kendalikan â€” tanpa langganan bulanan, tanpa persentase transaksi, dan tanpa vendor lock-in. Database MariaDB yang disertakan disediakan secara otomatis dan dipertahankan dalam volume bernama untuk peningkatan yang aman.