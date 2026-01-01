Diskon Open Source POS hingga 69%

Pasang POS sumber terbuka dengan instalasi sekali klik.

Sistem point of sale berbasis web untuk toko ritel dengan inventaris, manajemen pelanggan, dan pelaporan penjualan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Pasang POS sumber terbuka dengan instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk Open Source POS

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Open Source POS

Open Source POS adalah sistem kasir berbasis web PHP yang dibangun untuk toko ritel kecil, kafe, dan bisnis jasa yang membutuhkan sistem kasir berfitur lengkap tanpa biaya SaaS per terminal. Antarmuka berbasis browser berjalan di tablet, laptop, atau PC konter mana pun, sehingga backend yang sama mendukung proses checkout, pembaruan inventaris, dan pelaporan dari perangkat apa pun di jaringan lokal.

Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga catatan pelanggan, riwayat penjualan, dan data harga pada infrastruktur yang Anda kendalikan â€” tanpa langganan bulanan, tanpa persentase transaksi, dan tanpa vendor lock-in. Database MariaDB yang disertakan disediakan secara otomatis dan dipertahankan dalam volume bernama untuk peningkatan yang aman.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Open Source POS

Pembayaran ritel

Memproses penjualan, pengembalian, dan pembayaran bertahap dengan pemindaian barcode, pencarian item, dan struk yang dapat disesuaikan yang dicetak ke printer termal standar.

Pelacakan inventaris

Lacak tingkat stok, tetapkan ambang batas pemesanan ulang, dan kelola pemasok di berbagai kategori item dengan penyesuaian otomatis pada setiap penjualan.

Manajemen Pelanggan

Kelola database pelanggan dengan riwayat pembelian, poin loyalitas, saldo kredit toko, dan tingkat harga per pelanggan.

Pelaporan penjualan

Hasilkan laporan terperinci tentang penjualan, pajak, pembayaran, keuntungan, dan diskon di seluruh rentang tanggal yang dapat dikonfigurasi dan filter karyawan.

Akun karyawan

Buat login karyawan individual dengan izin berbasis peran untuk memisahkan akses kasir, manajer, dan pelaporan pada terminal bersama.

Pajak multi-mata uang

Konfigurasi beberapa tarif pajak, mata uang, dan metode pembayaran agar sesuai dengan aturan ritel lokal dan preferensi pembayaran pelanggan.

Jalankan Open Source POS lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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