Pasang POS sumber terbuka dengan instalasi sekali klik.
Sistem point of sale berbasis web untuk toko ritel dengan inventaris, manajemen pelanggan, dan pelaporan penjualan.
Pilih paket VPS untuk Open Source POS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Open Source POS
Open Source POS adalah sistem kasir berbasis web PHP yang dibangun untuk toko ritel kecil, kafe, dan bisnis jasa yang membutuhkan sistem kasir berfitur lengkap tanpa biaya SaaS per terminal. Antarmuka berbasis browser berjalan di tablet, laptop, atau PC konter mana pun, sehingga backend yang sama mendukung proses checkout, pembaruan inventaris, dan pelaporan dari perangkat apa pun di jaringan lokal.
Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga catatan pelanggan, riwayat penjualan, dan data harga pada infrastruktur yang Anda kendalikan â€” tanpa langganan bulanan, tanpa persentase transaksi, dan tanpa vendor lock-in. Database MariaDB yang disertakan disediakan secara otomatis dan dipertahankan dalam volume bernama untuk peningkatan yang aman.
Fitur utama Open Source POS
Pembayaran ritel
Memproses penjualan, pengembalian, dan pembayaran bertahap dengan pemindaian barcode, pencarian item, dan struk yang dapat disesuaikan yang dicetak ke printer termal standar.
Pelacakan inventaris
Lacak tingkat stok, tetapkan ambang batas pemesanan ulang, dan kelola pemasok di berbagai kategori item dengan penyesuaian otomatis pada setiap penjualan.
Manajemen Pelanggan
Kelola database pelanggan dengan riwayat pembelian, poin loyalitas, saldo kredit toko, dan tingkat harga per pelanggan.
Pelaporan penjualan
Hasilkan laporan terperinci tentang penjualan, pajak, pembayaran, keuntungan, dan diskon di seluruh rentang tanggal yang dapat dikonfigurasi dan filter karyawan.
Akun karyawan
Buat login karyawan individual dengan izin berbasis peran untuk memisahkan akses kasir, manajer, dan pelaporan pada terminal bersama.
Pajak multi-mata uang
Konfigurasi beberapa tarif pajak, mata uang, dan metode pembayaran agar sesuai dengan aturan ritel lokal dan preferensi pembayaran pelanggan.
Jalankan Open Source POS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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