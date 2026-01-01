Yarn adalah platform media sosial terdesentralisasi yang di-host sendiri, yang menggabungkan micro-blogging ala Twitter dengan format feed twtxt terbuka. Setiap pod adalah instans independen yang berfederasi dengan pod Yarn lainnya dan feed twtxt apa pun di web terbuka, sehingga pengguna dapat mengikuti orang-orang di berbagai server tanpa bergantung pada satu penyedia. Perangkat lunak ini tidak mengumpulkan informasi pribadi, tidak menjalankan iklan, dan tidak mengirimkan analitik â€” konten dan grafik pengikut sepenuhnya milik operator pod.

Menjalankan pod Yarn Anda sendiri di VPS menjaga percakapan, media, dan identitas tetap berada di bawah domain Anda sendiri. Server yarnd berbasis Go ini ringan, menyimpan semuanya ke satu database tersemat, dan mendukung pod pengguna tunggal maupun multi-pengguna dengan unggahan media, percakapan berulir, dan feed RSS/Atom lengkap.