Deploy instan Yarn.
Pod mikro-blogging yang dihosting sendiri, terdesentralisasi, dibangun di atas format twtxt tanpa iklan, pelacakan, atau ketergantungan vendor.
Pilih paket VPS untuk Yarn
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Yarn
Yarn adalah platform media sosial terdesentralisasi yang di-host sendiri, yang menggabungkan micro-blogging ala Twitter dengan format feed twtxt terbuka. Setiap pod adalah instans independen yang berfederasi dengan pod Yarn lainnya dan feed twtxt apa pun di web terbuka, sehingga pengguna dapat mengikuti orang-orang di berbagai server tanpa bergantung pada satu penyedia. Perangkat lunak ini tidak mengumpulkan informasi pribadi, tidak menjalankan iklan, dan tidak mengirimkan analitik â€” konten dan grafik pengikut sepenuhnya milik operator pod.
Menjalankan pod Yarn Anda sendiri di VPS menjaga percakapan, media, dan identitas tetap berada di bawah domain Anda sendiri. Server yarnd berbasis Go ini ringan, menyimpan semuanya ke satu database tersemat, dan mendukung pod pengguna tunggal maupun multi-pengguna dengan unggahan media, percakapan berulir, dan feed RSS/Atom lengkap.
Fitur utama Yarn
Umpan twtxt terdesentralisasi
Setiap akun menerbitkan feed twtxt portabel yang dapat diikuti oleh Yarn pod mana pun atau klien yang kompatibel â€” tanpa server pusat atau protokol berpemilik.
Desain Privasi
Tidak ada analitik, tidak ada iklan, dan tidak ada pelacakan pihak ketiga â€“ yarnd hanya mengumpulkan apa yang diperlukan untuk menjalankan pod itu sendiri.
Percakapan berulir
Rantai balasan, sebutan, dan subjek membuat diskusi tetap terbaca antar pod tanpa bergantung pada linimasa terpusat.
Dukungan media bawaan
Unggah gambar, audio, dan video langsung ke pod Anda dengan transcoding ffmpeg opsional untuk pemutaran inline.
Pods tunggal atau multi-pengguna
Operasikan pod pribadi untuk Anda sendiri atau buka pendaftaran untuk menghosting komunitas â€“ biner yang sama menangani kedua model deployment.
Biner Go ringan
Server yarnd berjalan sebagai satu biner terkompilasi dengan database bitcask tersemat, menjaga penggunaan sumber daya tetap rendah pada paket VPS kecil.
Jalankan Yarn lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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