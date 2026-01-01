Diskon Yarn hingga 69%

Deploy instan Yarn.

Pod mikro-blogging yang dihosting sendiri, terdesentralisasi, dibangun di atas format twtxt tanpa iklan, pelacakan, atau ketergantungan vendor.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Yarn.

Pilih paket VPS untuk Yarn

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Yarn

Yarn adalah platform media sosial terdesentralisasi yang di-host sendiri, yang menggabungkan micro-blogging ala Twitter dengan format feed twtxt terbuka. Setiap pod adalah instans independen yang berfederasi dengan pod Yarn lainnya dan feed twtxt apa pun di web terbuka, sehingga pengguna dapat mengikuti orang-orang di berbagai server tanpa bergantung pada satu penyedia. Perangkat lunak ini tidak mengumpulkan informasi pribadi, tidak menjalankan iklan, dan tidak mengirimkan analitik â€” konten dan grafik pengikut sepenuhnya milik operator pod.

Menjalankan pod Yarn Anda sendiri di VPS menjaga percakapan, media, dan identitas tetap berada di bawah domain Anda sendiri. Server yarnd berbasis Go ini ringan, menyimpan semuanya ke satu database tersemat, dan mendukung pod pengguna tunggal maupun multi-pengguna dengan unggahan media, percakapan berulir, dan feed RSS/Atom lengkap.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Yarn

Umpan twtxt terdesentralisasi

Setiap akun menerbitkan feed twtxt portabel yang dapat diikuti oleh Yarn pod mana pun atau klien yang kompatibel â€” tanpa server pusat atau protokol berpemilik.

Desain Privasi

Tidak ada analitik, tidak ada iklan, dan tidak ada pelacakan pihak ketiga â€“ yarnd hanya mengumpulkan apa yang diperlukan untuk menjalankan pod itu sendiri.

Percakapan berulir

Rantai balasan, sebutan, dan subjek membuat diskusi tetap terbaca antar pod tanpa bergantung pada linimasa terpusat.

Dukungan media bawaan

Unggah gambar, audio, dan video langsung ke pod Anda dengan transcoding ffmpeg opsional untuk pemutaran inline.

Pods tunggal atau multi-pengguna

Operasikan pod pribadi untuk Anda sendiri atau buka pendaftaran untuk menghosting komunitas â€“ biner yang sama menangani kedua model deployment.

Biner Go ringan

Server yarnd berjalan sebagai satu biner terkompilasi dengan database bitcask tersemat, menjaga penggunaan sumber daya tetap rendah pada paket VPS kecil.

Jalankan Yarn lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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