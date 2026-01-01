Moodle adalah sistem manajemen pembelajaran sumber terbuka paling populer di dunia, dipercaya oleh 489 juta pengguna di lebih dari 152.000 situs di 236 negara. Ini menyediakan semua yang dibutuhkan pendidik dan tim pelatihan: pembuatan kursus, kuis dan penilaian, tinjauan sejawat, forum diskusi, manajemen nilai, dan akses seluler â€” semuanya dalam satu platform yang di-hosting sendiri. Dengan kepatuhan aksesibilitas WCAG 2.1 AA dan lebih dari 2.000 plugin, Moodle beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran apa pun mulai dari sekolah K-12 hingga departemen pelatihan perusahaan.

Self-hosting Moodle di VPS Anda menghilangkan biaya lisensi per pengguna dan memberi Anda kepemilikan penuh atas konten kursus dan data pelajar. Anda dapat menginstal plugin kustom, menerapkan tema bermerek, dan berintegrasi dengan sistem autentikasi yang ada tanpa batasan yang diberlakukan oleh penyedia LMS yang di-hosting.