Deploy Moodle instan.
LMS open-source terpopuler di dunia, digunakan oleh 489 juta pengguna untuk kursus online, penilaian, dan pelatihan.
Pilih paket VPS untuk Moodle
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Moodle
Moodle adalah sistem manajemen pembelajaran sumber terbuka paling populer di dunia, dipercaya oleh 489 juta pengguna di lebih dari 152.000 situs di 236 negara. Ini menyediakan semua yang dibutuhkan pendidik dan tim pelatihan: pembuatan kursus, kuis dan penilaian, tinjauan sejawat, forum diskusi, manajemen nilai, dan akses seluler â€” semuanya dalam satu platform yang di-hosting sendiri. Dengan kepatuhan aksesibilitas WCAG 2.1 AA dan lebih dari 2.000 plugin, Moodle beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran apa pun mulai dari sekolah K-12 hingga departemen pelatihan perusahaan.
Self-hosting Moodle di VPS Anda menghilangkan biaya lisensi per pengguna dan memberi Anda kepemilikan penuh atas konten kursus dan data pelajar. Anda dapat menginstal plugin kustom, menerapkan tema bermerek, dan berintegrasi dengan sistem autentikasi yang ada tanpa batasan yang diberlakukan oleh penyedia LMS yang di-hosting.
Fitur utama Moodle
Pembuat Kursus
Pengaturan kursus seret dan lepas dengan dukungan untuk video, paket SCORM, kuis, tugas, dan aktivitas interaktif dalam satu editor terpadu.
Alat Penilaian
Kuis, penilaian sejawat, penilaian berbasis rubrik, dan umpan balik otomatis memberikan instruktur cara yang fleksibel untuk mengevaluasi dan melacak kemajuan peserta didik.
Fitur Kolaborasi
Forum diskusi, ruang obrolan, wiki, dan integrasi konferensi video bawaan memfasilitasi pembelajaran aktif dan interaksi kelompok dalam skala apa pun.
Statistik dan Pelaporan
Laporan yang dapat disesuaikan melacak penyelesaian kursus, nilai kuis, dan metrik keterlibatan sehingga instruktur dapat mengidentifikasi peserta didik yang kesulitan sejak dini.
Ekosistem Plugin
Lebih dari 2.000 plugin memperluas Moodle dengan gamifikasi, integrasi pihak ketiga, jenis aktivitas kustom, dan format penilaian khusus.
Jalankan Moodle lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.