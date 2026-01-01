Diskon Moodle hingga 69%

Deploy Moodle instan.

LMS open-source terpopuler di dunia, digunakan oleh 489 juta pengguna untuk kursus online, penilaian, dan pelatihan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy Moodle instan.

Pilih paket VPS untuk Moodle

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Moodle

Moodle adalah sistem manajemen pembelajaran sumber terbuka paling populer di dunia, dipercaya oleh 489 juta pengguna di lebih dari 152.000 situs di 236 negara. Ini menyediakan semua yang dibutuhkan pendidik dan tim pelatihan: pembuatan kursus, kuis dan penilaian, tinjauan sejawat, forum diskusi, manajemen nilai, dan akses seluler â€” semuanya dalam satu platform yang di-hosting sendiri. Dengan kepatuhan aksesibilitas WCAG 2.1 AA dan lebih dari 2.000 plugin, Moodle beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran apa pun mulai dari sekolah K-12 hingga departemen pelatihan perusahaan.

Self-hosting Moodle di VPS Anda menghilangkan biaya lisensi per pengguna dan memberi Anda kepemilikan penuh atas konten kursus dan data pelajar. Anda dapat menginstal plugin kustom, menerapkan tema bermerek, dan berintegrasi dengan sistem autentikasi yang ada tanpa batasan yang diberlakukan oleh penyedia LMS yang di-hosting.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Moodle

Pembuat Kursus

Pengaturan kursus seret dan lepas dengan dukungan untuk video, paket SCORM, kuis, tugas, dan aktivitas interaktif dalam satu editor terpadu.

Alat Penilaian

Kuis, penilaian sejawat, penilaian berbasis rubrik, dan umpan balik otomatis memberikan instruktur cara yang fleksibel untuk mengevaluasi dan melacak kemajuan peserta didik.

Fitur Kolaborasi

Forum diskusi, ruang obrolan, wiki, dan integrasi konferensi video bawaan memfasilitasi pembelajaran aktif dan interaksi kelompok dalam skala apa pun.

Statistik dan Pelaporan

Laporan yang dapat disesuaikan melacak penyelesaian kursus, nilai kuis, dan metrik keterlibatan sehingga instruktur dapat mengidentifikasi peserta didik yang kesulitan sejak dini.

Ekosistem Plugin

Lebih dari 2.000 plugin memperluas Moodle dengan gamifikasi, integrasi pihak ketiga, jenis aktivitas kustom, dan format penilaian khusus.

Jalankan Moodle lebih mudah di Hostinger

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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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