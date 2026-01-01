Kestra adalah platform orkestrasi workflow open-source berbasis event yang dibangun untuk para engineer yang perlu menjadwalkan, menjalankan, dan memantau pipeline kompleks tanpa menulis kode infrastruktur boilerplate. Platform ini menggabungkan definisi workflow deklaratif berbasis YAML dengan editor visual real-time, grafik topologi langsung, dan replay eksekusi â€” menjadikannya mudah diakses bagi pemula dan cukup kuat untuk tim data engineering berskala besar.

Self-hosting Kestra di VPS Anda memberi Anda workflow tanpa batas, kedaulatan data penuh, dan kemampuan untuk terhubung ke layanan internal atau database apa pun tanpa mengekspos kredensial ke vendor SaaS. Pustaka plugin yang tertanam mencakup 400+ integrasi siap pakai.