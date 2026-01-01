Deploy Kestra dengan instalasi instan.
Platform orkestrasi alur kerja sumber terbuka yang memungkinkan Anda membangun, menjadwalkan, dan memantau pipeline data serta alur kerja otomatisasi dengan editor visual.
Pilih paket VPS untuk Kestra
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kestra
Kestra adalah platform orkestrasi workflow open-source berbasis event yang dibangun untuk para engineer yang perlu menjadwalkan, menjalankan, dan memantau pipeline kompleks tanpa menulis kode infrastruktur boilerplate. Platform ini menggabungkan definisi workflow deklaratif berbasis YAML dengan editor visual real-time, grafik topologi langsung, dan replay eksekusi â€” menjadikannya mudah diakses bagi pemula dan cukup kuat untuk tim data engineering berskala besar.
Self-hosting Kestra di VPS Anda memberi Anda workflow tanpa batas, kedaulatan data penuh, dan kemampuan untuk terhubung ke layanan internal atau database apa pun tanpa mengekspos kredensial ke vendor SaaS. Pustaka plugin yang tertanam mencakup 400+ integrasi siap pakai.
Fitur utama Kestra
Editor Alur Kerja Visual
Buat dan edit alur kerja dalam tampilan topologi berbasis browser yang dirender secara langsung saat Anda mengetik YAML â€“ tidak perlu alat diagram terpisah.
Pemicu Berbasis Event
Memicu workflow berdasarkan jadwal, webhook, kedatangan file, event antrean pesan, atau perubahan database dengan jenis pemicu bawaan.
400+ Plugin
Hubungkan ke AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs, dan puluhan database tanpa menulis kode konektor.
Ulangi Eksekusi
Jalankan ulang eksekusi sebelumnya dari tugas apa pun, periksa input dan output di setiap langkah, dan debug kegagalan tanpa memulai ulang seluruh pipeline.
Eksekusi Tugas Paralel
Jalankan grup tugas secara paralel atau berurutan dalam alur kerja yang sama untuk memaksimalkan throughput dan meminimalkan latensi pipeline ujung ke ujung.
Jalankan Kestra lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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