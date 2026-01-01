Trek adalah platform perencanaan perjalanan open-source yang di-host sendiri, yang menggabungkan kolaborasi real-time dengan semua yang Anda butuhkan untuk mengatur perjalanan dalam satu antarmuka. Perencana harian drag-and-drop, peta interaktif dengan penanda foto, prakiraan cuaca, anggaran multi-mata uang, daftar barang bawaan, dan jurnal perjalanan bergaya majalah, semuanya tersedia bersama reservasi, penyimpanan dokumen, dan ekspor PDF.

Tidak seperti aplikasi perencanaan komersial yang mengunci rencana perjalanan dan foto Anda di balik tingkatan langganan, Trek berjalan sepenuhnya pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Sinkronisasi WebSocket real-time menjaga teman perjalanan dan anggota keluarga tetap terkoordinasi seiring berkembangnya rencana, opsi single sign-on OIDC terintegrasi dengan penyedia identitas yang ada, dan server MCP bawaan memungkinkan asisten AI membantu merencanakan, mengemas, dan menganggarkan tanpa mengirim data sensitif ke pihak ketiga.