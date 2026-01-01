Deploy instan Trek.
Planner perjalanan kolaboratif real-time self-hosted dengan peta interaktif, anggaran, daftar barang bawaan, jurnal, dan bantuan AI.
Pilih paket VPS untuk Trek
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Trek
Trek adalah platform perencanaan perjalanan open-source yang di-host sendiri, yang menggabungkan kolaborasi real-time dengan semua yang Anda butuhkan untuk mengatur perjalanan dalam satu antarmuka. Perencana harian drag-and-drop, peta interaktif dengan penanda foto, prakiraan cuaca, anggaran multi-mata uang, daftar barang bawaan, dan jurnal perjalanan bergaya majalah, semuanya tersedia bersama reservasi, penyimpanan dokumen, dan ekspor PDF.
Tidak seperti aplikasi perencanaan komersial yang mengunci rencana perjalanan dan foto Anda di balik tingkatan langganan, Trek berjalan sepenuhnya pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Sinkronisasi WebSocket real-time menjaga teman perjalanan dan anggota keluarga tetap terkoordinasi seiring berkembangnya rencana, opsi single sign-on OIDC terintegrasi dengan penyedia identitas yang ada, dan server MCP bawaan memungkinkan asisten AI membantu merencanakan, mengemas, dan menganggarkan tanpa mengirim data sensitif ke pihak ketiga.
Fitur utama Trek
Kolaborasi real-time
Sinkronisasi WebSocket mendorong setiap perubahan rencana perjalanan, catatan, dan anggaran kepada setiap pelancong yang terhubung secara instan, sehingga rekan perencana selalu melihat rencana yang sama.
Peta perjalanan interaktif
Peta Leaflet atau Mapbox GL dengan bangunan 3D, medan, visualisasi rute, penanda foto, dan pengelompokan mengubah rencana perjalanan yang datar menjadi rencana visual.
Anggaran dan daftar pengepakan
Lacak pengeluaran berdasarkan kategori dengan pembagian per orang dan per hari, dukungan multi-mata uang, template daftar barang bawaan, dan pelacakan berat tas opsional.
Jurnal perjalanan dan atlas
Abadikan perjalanan dalam jurnal bergaya majalah dengan foto dan suasana, serta visualisasikan negara yang dikunjungi, rentetan, dan statistik di peta dunia.
SSO dan 2FA
Hubungkan penyedia OIDC mana pun â€” Google, Apple, Authentik, Keycloak â€” dan lindungi akun dengan autentikasi dua faktor berbasis TOTP dan kode cadangan.
AI melalui server MCP
Server MCP terautentikasi OAuth 2.1 dengan 150+ alat memungkinkan asisten AI membuat rencana perjalanan, membuat daftar barang bawaan, dan mengelola anggaran dengan izin terbatas.
Jalankan Trek lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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