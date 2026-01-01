Diskon Trek hingga 69%

Deploy instan Trek.

Planner perjalanan kolaboratif real-time self-hosted dengan peta interaktif, anggaran, daftar barang bawaan, jurnal, dan bantuan AI.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy instan Trek.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Trek

Trek adalah platform perencanaan perjalanan open-source yang di-host sendiri, yang menggabungkan kolaborasi real-time dengan semua yang Anda butuhkan untuk mengatur perjalanan dalam satu antarmuka. Perencana harian drag-and-drop, peta interaktif dengan penanda foto, prakiraan cuaca, anggaran multi-mata uang, daftar barang bawaan, dan jurnal perjalanan bergaya majalah, semuanya tersedia bersama reservasi, penyimpanan dokumen, dan ekspor PDF.

Tidak seperti aplikasi perencanaan komersial yang mengunci rencana perjalanan dan foto Anda di balik tingkatan langganan, Trek berjalan sepenuhnya pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Sinkronisasi WebSocket real-time menjaga teman perjalanan dan anggota keluarga tetap terkoordinasi seiring berkembangnya rencana, opsi single sign-on OIDC terintegrasi dengan penyedia identitas yang ada, dan server MCP bawaan memungkinkan asisten AI membantu merencanakan, mengemas, dan menganggarkan tanpa mengirim data sensitif ke pihak ketiga.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Trek

Kolaborasi real-time

Sinkronisasi WebSocket mendorong setiap perubahan rencana perjalanan, catatan, dan anggaran kepada setiap pelancong yang terhubung secara instan, sehingga rekan perencana selalu melihat rencana yang sama.

Peta perjalanan interaktif

Peta Leaflet atau Mapbox GL dengan bangunan 3D, medan, visualisasi rute, penanda foto, dan pengelompokan mengubah rencana perjalanan yang datar menjadi rencana visual.

Anggaran dan daftar pengepakan

Lacak pengeluaran berdasarkan kategori dengan pembagian per orang dan per hari, dukungan multi-mata uang, template daftar barang bawaan, dan pelacakan berat tas opsional.

Jurnal perjalanan dan atlas

Abadikan perjalanan dalam jurnal bergaya majalah dengan foto dan suasana, serta visualisasikan negara yang dikunjungi, rentetan, dan statistik di peta dunia.

SSO dan 2FA

Hubungkan penyedia OIDC mana pun â€” Google, Apple, Authentik, Keycloak â€” dan lindungi akun dengan autentikasi dua faktor berbasis TOTP dan kode cadangan.

AI melalui server MCP

Server MCP terautentikasi OAuth 2.1 dengan 150+ alat memungkinkan asisten AI membuat rencana perjalanan, membuat daftar barang bawaan, dan mengelola anggaran dengan izin terbatas.

Jalankan Trek lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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