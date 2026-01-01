Deploy ThinkDashboard dengan instalasi sekali klik.
Dashboard bookmark self-hosted yang ringan dengan pintasan keyboard dan antarmuka berbasis teks minimalis.
Pilih paket VPS untuk ThinkDashboard
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ThinkDashboard
ThinkDashboard adalah dashboard bookmark minimalis yang di-host sendiri, dibuat dengan Go dan vanilla JavaScript, untuk orang-orang yang menginginkan halaman awal browser yang cepat tanpa kerumitan dashboard homelab pada umumnya. Bookmark dikelompokkan ke dalam kategori, diatur di beberapa halaman, dan ditampilkan melalui antarmuka berbasis teks yang bersih yang memuat secara instan di desktop dan seluler.
Setiap bookmark dapat diberi pintasan keyboard, sehingga membuka tujuan yang sering dikunjungi secepat menekan tombol â€“ tanpa mouse, tanpa dropdown pencarian, tanpa ekstensi pihak ketiga. Semua data berada dalam file JSON di volume persisten, yang membuat pencadangan menjadi mudah dan menyimpan koleksi bookmark Anda sepenuhnya di VPS Anda sendiri alih-alih layanan bookmark yang di-host.
Fitur utama ThinkDashboard
Shortcut keyboard
Tetapkan tombol pintas ke bookmark mana pun dan buka secara instan dari dashboard tanpa menyentuh mouse.
UI Teks Minimalis
Antarmuka berbasis teks yang bersih menjaga fokus pada tautan Anda alih-alih widget, panel cuaca, atau ubin layanan.
Bookmark terkategori
Mengatur tautan ke dalam kategori khusus yang tersebar di beberapa halaman dasbor untuk pemisahan konteks yang jelas.
Kustomisasi tema
Beralih antara tema gelap dan terang atau membuat varian warna kustom tak terbatas langsung dari halaman konfigurasi.
Penyimpanan file JSON
Semua bookmark, halaman, dan pengaturan disimpan sebagai file JSON biasa di volume persisten untuk pencadangan yang mudah dan kontrol versi.
Responsive design
Tata letak menyesuaikan dengan ponsel dan tablet sehingga halaman awal Anda sama cepatnya untuk digunakan saat jauh dari desktop.
Jalankan ThinkDashboard lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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