ThinkDashboard adalah dashboard bookmark minimalis yang di-host sendiri, dibuat dengan Go dan vanilla JavaScript, untuk orang-orang yang menginginkan halaman awal browser yang cepat tanpa kerumitan dashboard homelab pada umumnya. Bookmark dikelompokkan ke dalam kategori, diatur di beberapa halaman, dan ditampilkan melalui antarmuka berbasis teks yang bersih yang memuat secara instan di desktop dan seluler.

Setiap bookmark dapat diberi pintasan keyboard, sehingga membuka tujuan yang sering dikunjungi secepat menekan tombol â€“ tanpa mouse, tanpa dropdown pencarian, tanpa ekstensi pihak ketiga. Semua data berada dalam file JSON di volume persisten, yang membuat pencadangan menjadi mudah dan menyimpan koleksi bookmark Anda sepenuhnya di VPS Anda sendiri alih-alih layanan bookmark yang di-host.