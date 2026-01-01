Diskon ThinkDashboard hingga 69%

Deploy ThinkDashboard dengan instalasi sekali klik.

Dashboard bookmark self-hosted yang ringan dengan pintasan keyboard dan antarmuka berbasis teks minimalis.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy ThinkDashboard dengan instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk ThinkDashboard

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan ThinkDashboard

ThinkDashboard adalah dashboard bookmark minimalis yang di-host sendiri, dibuat dengan Go dan vanilla JavaScript, untuk orang-orang yang menginginkan halaman awal browser yang cepat tanpa kerumitan dashboard homelab pada umumnya. Bookmark dikelompokkan ke dalam kategori, diatur di beberapa halaman, dan ditampilkan melalui antarmuka berbasis teks yang bersih yang memuat secara instan di desktop dan seluler.

Setiap bookmark dapat diberi pintasan keyboard, sehingga membuka tujuan yang sering dikunjungi secepat menekan tombol â€“ tanpa mouse, tanpa dropdown pencarian, tanpa ekstensi pihak ketiga. Semua data berada dalam file JSON di volume persisten, yang membuat pencadangan menjadi mudah dan menyimpan koleksi bookmark Anda sepenuhnya di VPS Anda sendiri alih-alih layanan bookmark yang di-host.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama ThinkDashboard

Shortcut keyboard

Tetapkan tombol pintas ke bookmark mana pun dan buka secara instan dari dashboard tanpa menyentuh mouse.

UI Teks Minimalis

Antarmuka berbasis teks yang bersih menjaga fokus pada tautan Anda alih-alih widget, panel cuaca, atau ubin layanan.

Bookmark terkategori

Mengatur tautan ke dalam kategori khusus yang tersebar di beberapa halaman dasbor untuk pemisahan konteks yang jelas.

Kustomisasi tema

Beralih antara tema gelap dan terang atau membuat varian warna kustom tak terbatas langsung dari halaman konfigurasi.

Penyimpanan file JSON

Semua bookmark, halaman, dan pengaturan disimpan sebagai file JSON biasa di volume persisten untuk pencadangan yang mudah dan kontrol versi.

Responsive design

Tata letak menyesuaikan dengan ponsel dan tablet sehingga halaman awal Anda sama cepatnya untuk digunakan saat jauh dari desktop.

Jalankan ThinkDashboard lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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