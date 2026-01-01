Kafbat Kafka UI adalah dashboard web sumber terbuka gratis untuk mengoperasikan cluster Apache Kafka. Sebagai penerus Provectus kafka-ui yang didorong oleh komunitas, ia menghadirkan antarmuka yang rapi untuk memeriksa broker, mengelola topik, menelusuri pesan, dan melacak lag grup konsumen — semuanya tanpa alat baris perintah. Dukungan multi-cluster memungkinkan Anda mengelola setiap lingkungan Kafka dari satu panel tampilan.

Self-hosting Kafbat Kafka UI di VPS Anda sendiri menjaga data pesan dan kredensial cluster Anda sepenuhnya dalam infrastruktur Anda. Template ini menggabungkan broker Kafka node tunggal yang berjalan dalam mode KRaft (tidak memerlukan ZooKeeper), memberikan Anda stack Kafka siap produksi yang siap dalam satu klik.