Pasang Kafbat Kafka UI dalam instalasi sekali klik.
Antarmuka web open-source untuk mengelola dan memantau klaster Apache Kafka, penerus dari proyek Provectus kafka-ui yang populer.
Pilih paket VPS untuk Kafbat Kafka UI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI adalah dashboard web sumber terbuka gratis untuk mengoperasikan cluster Apache Kafka. Sebagai penerus Provectus kafka-ui yang didorong oleh komunitas, ia menghadirkan antarmuka yang rapi untuk memeriksa broker, mengelola topik, menelusuri pesan, dan melacak lag grup konsumen — semuanya tanpa alat baris perintah. Dukungan multi-cluster memungkinkan Anda mengelola setiap lingkungan Kafka dari satu panel tampilan.
Self-hosting Kafbat Kafka UI di VPS Anda sendiri menjaga data pesan dan kredensial cluster Anda sepenuhnya dalam infrastruktur Anda. Template ini menggabungkan broker Kafka node tunggal yang berjalan dalam mode KRaft (tidak memerlukan ZooKeeper), memberikan Anda stack Kafka siap produksi yang siap dalam satu klik.
Fitur utama Kafbat Kafka UI
Pengelolaan Topik
Buat, konfigurasikan, dan hapus topik dengan pengaturan partisi dan replikasi real-time tanpa menyentuh Kafka CLI.
Pesan Browser
Jelajahi pesan Kafka dalam format JSON, teks biasa, atau Avro dengan pemfilteran berbasis CEL untuk menemukan catatan yang tepat yang Anda butuhkan.
Monitoring Grup Konsumen
Pantau offset grup konsumen, penugasan partisi, dan metrik lag untuk mendeteksi bottleneck pemrosesan sebelum berdampak pada sistem hilir.
Dukungan Multi-Cluster
Hubungkan beberapa klaster Kafka ke satu dasbor dan beralih di antara mereka secara instan untuk visibilitas terpusat di seluruh lingkungan.
KRaft Mode Broker
Broker Kafka yang dibundel berjalan dalam mode KRaft, tanpa ketergantungan ZooKeeper, menyederhanakan deployment dan mengurangi jejak operasional.
Jalankan Kafbat Kafka UI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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