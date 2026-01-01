Deploy ONLYOFFICE Docs instan.
Suite kantor online yang dihosting sendiri dengan fitur pengeditan kolaboratif secara real-time untuk file Word, Excel, dan PowerPoint langsung di browser Anda.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) adalah suite kantor online sumber terbuka yang menghadirkan pengeditan kolaboratif berbasis browser untuk format DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF, dan format lainnya ke server Anda sendiri. Ini memberikan kompatibilitas format Microsoft Office yang sangat akurat, menjadikannya pengganti yang mulus untuk alat kantor berbasis cloud tanpa mengekspos dokumen Anda ke layanan pihak ketiga.
Hosting mandiri ONLYOFFICE Docs mengutamakan privasi dokumen â€” file tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Ini terintegrasi dengan Nextcloud, ownCloud, Seafile, dan puluhan platform lainnya melalui konektor resmi, serta menggunakan keamanan token JWT untuk melindungi akses API. Community Edition mendukung hingga 20 koneksi pengeditan bersamaan tanpa biaya.
Fitur utama ONLYOFFICE Docs
Kolaborasi Real-time
Beberapa pengguna dapat mengedit bersama dokumen, spreadsheet, dan presentasi secara bersamaan dengan pelacakan kursor langsung, komentar, dan melacak perubahan.
Kompatibilitas MS Office
Buka, edit, dan simpan file DOCX, XLSX, dan PPTX dengan akurasi tinggi â€“ tanpa artefak konversi format atau pergeseran tata letak.
Bantuan Multi-Format
Mendukung DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF, dan lainnya di seluruh editor dokumen, spreadsheet, dan presentasi.
Keamanan API JWT
Validasi JSON Web Token mengamankan setiap permintaan API, memastikan hanya integrasi dan pengguna yang berwenang yang dapat mengakses server dokumen.
Integrasi Nextcloud dan Seafile
Konektor resmi untuk Nextcloud, ownCloud, Seafile, dan lebih dari 40 platform lainnya mengubah ONLYOFFICE Docs menjadi backend pengeditan kolaboratif siap pakai.
Editor PDF dan formulir
Edit PDF dan buat formulir PDF yang dapat diisi langsung di browser tanpa software atau plugin tambahan.
Jalankan ONLYOFFICE Docs lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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