ONLYOFFICE Docs (Document Server) adalah suite kantor online sumber terbuka yang menghadirkan pengeditan kolaboratif berbasis browser untuk format DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF, dan format lainnya ke server Anda sendiri. Ini memberikan kompatibilitas format Microsoft Office yang sangat akurat, menjadikannya pengganti yang mulus untuk alat kantor berbasis cloud tanpa mengekspos dokumen Anda ke layanan pihak ketiga.

Hosting mandiri ONLYOFFICE Docs mengutamakan privasi dokumen â€” file tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Ini terintegrasi dengan Nextcloud, ownCloud, Seafile, dan puluhan platform lainnya melalui konektor resmi, serta menggunakan keamanan token JWT untuk melindungi akses API. Community Edition mendukung hingga 20 koneksi pengeditan bersamaan tanpa biaya.