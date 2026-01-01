Papra adalah platform manajemen dokumen dan pengarsipan open-source yang dirancang untuk penyimpanan jangka panjang dan pengambilan yang mudah dari dokumen pribadi dan organisasi â€” kuitansi, garansi, kontrak, dan apa pun yang perlu Anda simpan. Tidak seperti solusi DMS yang membengkak, Papra berfokus pada kesederhanaan: unggah dokumen, beri tag, cari, dan temukan lagi bertahun-tahun kemudian.

Self-hosting Papra di VPS Anda sendiri menempatkan dokumen Anda di bawah kendali penuh Anda tanpa akses pihak ketiga, tanpa biaya per dokumen, dan tanpa batas penyimpanan di luar disk Anda sendiri. Database SQLite bawaan berarti nol ketergantungan infrastruktur â€” hanya satu container dan satu volume.