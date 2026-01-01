Deploy instan Papra.
Platform manajemen dokumen sumber terbuka yang minimalis untuk mengarsipkan dan mengambil kembali file penting Anda.
Pilih paket VPS untuk Papra
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Papra
Papra adalah platform manajemen dokumen dan pengarsipan open-source yang dirancang untuk penyimpanan jangka panjang dan pengambilan yang mudah dari dokumen pribadi dan organisasi â€” kuitansi, garansi, kontrak, dan apa pun yang perlu Anda simpan. Tidak seperti solusi DMS yang membengkak, Papra berfokus pada kesederhanaan: unggah dokumen, beri tag, cari, dan temukan lagi bertahun-tahun kemudian.
Self-hosting Papra di VPS Anda sendiri menempatkan dokumen Anda di bawah kendali penuh Anda tanpa akses pihak ketiga, tanpa biaya per dokumen, dan tanpa batas penyimpanan di luar disk Anda sendiri. Database SQLite bawaan berarti nol ketergantungan infrastruktur â€” hanya satu container dan satu volume.
Fitur utama Papra
Pencarian teks lengkap
Telusuri seluruh konten dokumen, tag, dan metadata secara instan â€“ termasuk teks yang diekstraksi dari gambar yang dipindai melalui OCR.
Aturan tagging otomatis
Definisikan aturan untuk secara otomatis menandai dokumen masuk berdasarkan pola nama file atau konten, menjaga arsip Anda tetap terorganisir tanpa upaya manual.
Penyerapan Email
Kirim dokumen langsung ke kotak masuk Papra Anda melalui email, sehingga mudah untuk mengarsipkan tanda terima dan faktur begitu tiba.
Organisasi dan berbagi
Buat beberapa organisasi dan undang kolaborator, sehingga keluarga atau tim kecil dapat mengelola dokumen bersama di ruang terpisah.
API dan webhooks
Integrasikan Papra dengan alat lain menggunakan REST API, CLI, SDK, dan webhook untuk alur kerja dokumen otomatis.
Jalankan Papra lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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