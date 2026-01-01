Harness Open Source adalah platform DevOps komprehensif yang menyatukan manajemen kode sumber, pipeline CI/CD otomatis, lingkungan pengembangan terhosting (Gitspaces), dan registri artefak menjadi satu solusi. Sebagai evolusi dari Drone CI, ini melampaui integrasi berkelanjutan untuk menghadirkan platform pengiriman perangkat lunak lengkap di bawah lisensi Apache 2.0.

Self-hosting Harness di VPS Anda memberi Anda menit build tak terbatas, penyimpanan artefak, dan anggota tim dengan biaya tetap, dengan kepemilikan penuh atas kode sumber dan data pipeline. Tanpa pembatasan kecepatan, tanpa harga per-kursi, dan tanpa keterikatan vendor â€” hanya platform DevOps berfitur lengkap yang berjalan di perangkat keras yang Anda kendalikan.