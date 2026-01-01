Deploy Harness instan.
Platform developer end-to-end yang menggabungkan hosting Git, pipeline CI/CD, dan environment dev siap pakai dalam satu alat.
Pilih paket VPS untuk Harness
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Harness
Harness Open Source adalah platform DevOps komprehensif yang menyatukan manajemen kode sumber, pipeline CI/CD otomatis, lingkungan pengembangan terhosting (Gitspaces), dan registri artefak menjadi satu solusi. Sebagai evolusi dari Drone CI, ini melampaui integrasi berkelanjutan untuk menghadirkan platform pengiriman perangkat lunak lengkap di bawah lisensi Apache 2.0.
Self-hosting Harness di VPS Anda memberi Anda menit build tak terbatas, penyimpanan artefak, dan anggota tim dengan biaya tetap, dengan kepemilikan penuh atas kode sumber dan data pipeline. Tanpa pembatasan kecepatan, tanpa harga per-kursi, dan tanpa keterikatan vendor â€” hanya platform DevOps berfitur lengkap yang berjalan di perangkat keras yang Anda kendalikan.
Fitur utama Harness
Integrated SCM
Hosting repositori Git dengan alur kerja commit, branch, merge, dan pull request yang lengkap bersamaan dengan code review, perlindungan branch, dan pemindaian rahasia.
CI/CD Siap Produksi (Continuous Integration/Continuous Delivery)
Bangun, uji, dan deploy bahasa atau framework apa pun dengan langkah pipeline yang dikontainerisasi, ratusan template yang dapat digunakan kembali, dan migrasi sekali klik dari GitHub Actions, GitLab CI, dan CircleCI.
Gitspaces Dev Environments
Menyediakan lingkungan pengembangan cloud yang langsung siap digunakan dan telah dikonfigurasi sebelumnya bagi developer, dapat diakses dari VS Code, JetBrains, atau browser â€” menghilangkan waktu penyiapan sepenuhnya.
Artifact Registry
Menyimpan dan mem-proxy image Docker, chart Helm, dan paket kustom di registry bawaan dengan caching upstream untuk mempercepat proses build dan mengurangi dependensi eksternal.
Pemindaian Keamanan
Mendeteksi secara otomatis rahasia dan kerentanan dalam kode dan dependensi sebelum mencapai produksi, menerapkan gerbang kualitas sebagai bagian dari setiap eksekusi pipeline.
Jalankan Harness lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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