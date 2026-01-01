Directus adalah headless CMS open-source yang fleksibel yang berjalan di atas database SQL apa pun dan langsung menyediakan REST dan GraphQL API yang dinamis bersama dengan antarmuka admin yang intuitif. Tidak seperti platform CMS yang memaksakan struktur konten yang kaku, Directus memungkinkan Anda memodelkan data persis seperti yang dibutuhkan aplikasi Anda â€” lalu secara otomatis menghasilkan API lengkap, tanpa memerlukan kode.

Self-hosting Directus di VPS Anda sendiri menjaga konten, aset media, dan data pengguna Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda. Anda menghindari harga per-kursi, batas laju API, dan risiko vendor lock-in, sambil mendapatkan fleksibilitas untuk memperluas platform dengan ekstensi kustom, webhook, dan integrasi yang disesuaikan dengan alur kerja Anda.