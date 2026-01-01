Deploy Directus instan.
Open-source headless CMS yang membungkus database SQL apa pun dengan API REST dan GraphQL yang dibuat secara otomatis.
Pilih paket VPS untuk Directus
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Directus
Directus adalah headless CMS open-source yang fleksibel yang berjalan di atas database SQL apa pun dan langsung menyediakan REST dan GraphQL API yang dinamis bersama dengan antarmuka admin yang intuitif. Tidak seperti platform CMS yang memaksakan struktur konten yang kaku, Directus memungkinkan Anda memodelkan data persis seperti yang dibutuhkan aplikasi Anda â€” lalu secara otomatis menghasilkan API lengkap, tanpa memerlukan kode.
Self-hosting Directus di VPS Anda sendiri menjaga konten, aset media, dan data pengguna Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda. Anda menghindari harga per-kursi, batas laju API, dan risiko vendor lock-in, sambil mendapatkan fleksibilitas untuk memperluas platform dengan ekstensi kustom, webhook, dan integrasi yang disesuaikan dengan alur kerja Anda.
Fitur utama Directus
API yang dihasilkan secara otomatis
Setiap model data yang Anda buat secara instan menghasilkan endpoint REST dan GraphQL, menghilangkan pekerjaan pengembangan API manual.
Antarmuka admin yang intuitif
Pengguna non-teknis dapat mengelola konten, media, dan data terstruktur melalui antarmuka yang rapi tanpa menyentuh kode.
Hak akses berbasis peran
Tentukan aturan akses terperinci per peran, koleksi, dan bidang untuk mengontrol secara tepat siapa yang dapat membaca atau menulis data apa.
Langganan real-time
Langganan berbasis WebSocket memungkinkan aplikasi klien bereaksi terhadap perubahan data secara instan tanpa polling.
Arsitektur ekstensibel
Hook kustom, modul, dan komponen tampilan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan Directus dengan alur kerja konten atau persyaratan integrasi apa pun.
Jalankan Directus lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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