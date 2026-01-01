MaxKB adalah platform sumber terbuka untuk membangun agen basis pengetahuan AI perusahaan yang didukung oleh Retrieval-Augmented Generation (RAG). Platform ini memproses PDF, Word, Excel, Markdown, dan HTML menjadi embedding vektor dan menghubungkannya ke pilihan LLM Anda â€” OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, atau model lokal. Mesin alur kerja visual memungkinkan tim untuk menerapkan agen Tanya Jawab cerdas tanpa menulis kode.

Self-hosting MaxKB di VPS Anda sendiri menjaga dokumen kepemilikan, interaksi pelanggan, dan pengetahuan bisnis sepenuhnya dalam infrastruktur Anda, menghilangkan biaya cloud per kueri sekaligus memberi Anda kendali penuh atas pemilihan model dan privasi data.