Deploy MaxKB dengan instalasi sekali klik.
Platform RAG open-source untuk membuat agen basis pengetahuan AI dari dokumen dan sumber data Anda.
Pilih paket VPS untuk MaxKB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MaxKB
MaxKB adalah platform sumber terbuka untuk membangun agen basis pengetahuan AI perusahaan yang didukung oleh Retrieval-Augmented Generation (RAG). Platform ini memproses PDF, Word, Excel, Markdown, dan HTML menjadi embedding vektor dan menghubungkannya ke pilihan LLM Anda â€” OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, atau model lokal. Mesin alur kerja visual memungkinkan tim untuk menerapkan agen Tanya Jawab cerdas tanpa menulis kode.
Self-hosting MaxKB di VPS Anda sendiri menjaga dokumen kepemilikan, interaksi pelanggan, dan pengetahuan bisnis sepenuhnya dalam infrastruktur Anda, menghilangkan biaya cloud per kueri sekaligus memberi Anda kendali penuh atas pemilihan model dan privasi data.
Fitur utama MaxKB
Tanya Jawab Didukung RAG
Secara otomatis memproses dokumen menjadi embedding vektor untuk memberikan jawaban yang akurat dan berlandaskan sumber atas pertanyaan kompleks.
Ingesti Multi-Format
Mengimpor PDF, Word, Excel, Markdown, HTML, dan teks biasa â€“ ditambah web crawling untuk membangun basis pengetahuan dari konten online.
Fleksibilitas model
Berfungsi dengan OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, dan model yang dihosting secara lokal sehingga Anda dapat memilih yang paling sesuai untuk biaya dan privasi.
Mesin Workflow Visual
Mengatur proses AI multi-langkah dan mengintegrasikan agen ke dalam sistem layanan pelanggan atau sistem Sumber Daya Manusia (SDM) tanpa menulis kode.
Integrasi API
Full REST API dan cuplikan sematan membuatnya mudah untuk menambahkan agen AI ke situs web atau aplikasi yang sudah ada.
Jalankan MaxKB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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