OpenBudgeteer adalah aplikasi keuangan pribadi yang di-host sendiri, dibangun berdasarkan prinsip penganggaran 'bucket' â€” terinspirasi oleh tool seperti YNAB dan Buckets. Anda mengalokasikan setiap dolar pendapatan ke 'bucket' pengeluaran tertentu sebelum bulan dimulai, memberikan Anda rencana yang jelas dan terencana untuk uang Anda daripada hanya bereaksi terhadap pengeluaran saat tiba.

Dibangun dengan .NET dan Blazor Server, OpenBudgeteer berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri sehingga data keuangan Anda tidak pernah menyentuh cloud pihak ketiga. Ini terhubung ke database PostgreSQL untuk penyimpanan yang tahan lama dan mendukung autentikasi opsional untuk mengamankan akses. Tercantum dalam daftar Awesome Self-Hosted, ini adalah pilihan tepercaya bagi pengguna yang peduli privasi yang mencari alternatif gratis dan mumpuni untuk software penganggaran komersial.