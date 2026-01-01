Deploy OpenBudgeteer instan.
Aplikasi penganggaran sumber terbuka untuk mengendalikan keuangan pribadi Anda dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis kategori.
Pilih paket VPS untuk OpenBudgeteer
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenBudgeteer
OpenBudgeteer adalah aplikasi keuangan pribadi yang di-host sendiri, dibangun berdasarkan prinsip penganggaran 'bucket' â€” terinspirasi oleh tool seperti YNAB dan Buckets. Anda mengalokasikan setiap dolar pendapatan ke 'bucket' pengeluaran tertentu sebelum bulan dimulai, memberikan Anda rencana yang jelas dan terencana untuk uang Anda daripada hanya bereaksi terhadap pengeluaran saat tiba.
Dibangun dengan .NET dan Blazor Server, OpenBudgeteer berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri sehingga data keuangan Anda tidak pernah menyentuh cloud pihak ketiga. Ini terhubung ke database PostgreSQL untuk penyimpanan yang tahan lama dan mendukung autentikasi opsional untuk mengamankan akses. Tercantum dalam daftar Awesome Self-Hosted, ini adalah pilihan tepercaya bagi pengguna yang peduli privasi yang mencari alternatif gratis dan mumpuni untuk software penganggaran komersial.
Fitur utama OpenBudgeteer
Anggaran Pos
Alokasikan setiap dolar pendapatan ke kategori pengeluaran yang telah ditentukan di awal setiap bulan, agar keuangan Anda teratur dan sesuai rencana.
Kepemilikan data penuh
Data keuangan Anda disimpan secara eksklusif di VPS Anda sendiri â€” tanpa cloud pihak ketiga, tanpa biaya langganan, dan tanpa vendor lock-in.
Autentikasi opsional
Lindungi anggaran Anda dengan autentikasi nama pengguna dan kata sandi bawaan, menjaga informasi keuangan sensitif hanya dapat diakses oleh Anda.
Persistensi PostgreSQL
Menyimpan semua transaksi dan data anggaran dalam database PostgreSQL khusus untuk persistensi yang andal, aman dari kerusakan, dan pencadangan yang mudah.
Blazor Server UI
Antarmuka web yang modern dan responsif, didukung oleh Blazor Server, menghadirkan pengalaman penganggaran yang cepat dan interaktif langsung di browser.
Jalankan OpenBudgeteer lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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