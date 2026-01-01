Diskon OpenBudgeteer hingga 69%

Deploy OpenBudgeteer instan.

Aplikasi penganggaran sumber terbuka untuk mengendalikan keuangan pribadi Anda dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis kategori.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy OpenBudgeteer instan.

Pilih paket VPS untuk OpenBudgeteer

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan OpenBudgeteer

OpenBudgeteer adalah aplikasi keuangan pribadi yang di-host sendiri, dibangun berdasarkan prinsip penganggaran 'bucket' â€” terinspirasi oleh tool seperti YNAB dan Buckets. Anda mengalokasikan setiap dolar pendapatan ke 'bucket' pengeluaran tertentu sebelum bulan dimulai, memberikan Anda rencana yang jelas dan terencana untuk uang Anda daripada hanya bereaksi terhadap pengeluaran saat tiba.

Dibangun dengan .NET dan Blazor Server, OpenBudgeteer berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri sehingga data keuangan Anda tidak pernah menyentuh cloud pihak ketiga. Ini terhubung ke database PostgreSQL untuk penyimpanan yang tahan lama dan mendukung autentikasi opsional untuk mengamankan akses. Tercantum dalam daftar Awesome Self-Hosted, ini adalah pilihan tepercaya bagi pengguna yang peduli privasi yang mencari alternatif gratis dan mumpuni untuk software penganggaran komersial.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama OpenBudgeteer

Anggaran Pos

Alokasikan setiap dolar pendapatan ke kategori pengeluaran yang telah ditentukan di awal setiap bulan, agar keuangan Anda teratur dan sesuai rencana.

Kepemilikan data penuh

Data keuangan Anda disimpan secara eksklusif di VPS Anda sendiri â€” tanpa cloud pihak ketiga, tanpa biaya langganan, dan tanpa vendor lock-in.

Autentikasi opsional

Lindungi anggaran Anda dengan autentikasi nama pengguna dan kata sandi bawaan, menjaga informasi keuangan sensitif hanya dapat diakses oleh Anda.

Persistensi PostgreSQL

Menyimpan semua transaksi dan data anggaran dalam database PostgreSQL khusus untuk persistensi yang andal, aman dari kerusakan, dan pencadangan yang mudah.

Blazor Server UI

Antarmuka web yang modern dan responsif, didukung oleh Blazor Server, menghadirkan pengalaman penganggaran yang cepat dan interaktif langsung di browser.

Jalankan OpenBudgeteer lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Buat sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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