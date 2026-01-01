Shiori adalah manajer bookmark self-hosted yang ditulis dalam Go dan dirancang sebagai alternatif yang berfokus pada privasi untuk Pocket dan Instapaper. Ini menyimpan halaman web sebagai arsip offline â€” sehingga bookmark Anda tetap dapat dibaca bahkan ketika sumbernya offline, di balik paywall, atau hilang sepenuhnya. Dengan lebih dari 9.000 bintang GitHub, ini telah menjadi pilihan utama bagi peneliti, developer, dan pembaca yang peduli privasi yang membangun basis pengetahuan pribadi.

Self-hosting Shiori di VPS Anda menjaga daftar bacaan dan konten yang diarsipkan sepenuhnya pribadi, tanpa pelacakan pihak ketiga atau pengumpulan data. Tidak seperti layanan cloud tingkat gratis yang memberlakukan batasan penyimpanan dan retensi, hosting VPS memberi Anda kapasitas tak terbatas dan kontrol penuh atas arsip Anda.