Deploy Shiori instan.
Manajer bookmark self-hosted yang secara otomatis mengarsipkan halaman web secara offline sehingga konten yang disimpan tetap dapat diakses bahkan jika aslinya menghilang.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Shiori
Shiori adalah manajer bookmark self-hosted yang ditulis dalam Go dan dirancang sebagai alternatif yang berfokus pada privasi untuk Pocket dan Instapaper. Ini menyimpan halaman web sebagai arsip offline â€” sehingga bookmark Anda tetap dapat dibaca bahkan ketika sumbernya offline, di balik paywall, atau hilang sepenuhnya. Dengan lebih dari 9.000 bintang GitHub, ini telah menjadi pilihan utama bagi peneliti, developer, dan pembaca yang peduli privasi yang membangun basis pengetahuan pribadi.
Self-hosting Shiori di VPS Anda menjaga daftar bacaan dan konten yang diarsipkan sepenuhnya pribadi, tanpa pelacakan pihak ketiga atau pengumpulan data. Tidak seperti layanan cloud tingkat gratis yang memberlakukan batasan penyimpanan dan retensi, hosting VPS memberi Anda kapasitas tak terbatas dan kontrol penuh atas arsip Anda.
Fitur utama Shiori
Pengarsipan Halaman Offline
Menyimpan salinan lokal dari setiap halaman yang ditandai sehingga konten tetap dapat dibaca meskipun URL asli tidak aktif atau di balik paywall.
Pencarian Teks Lengkap
Mencari di semua bookmark dan konten halaman yang diarsipkan, mempercepat pencarian informasi spesifik di antara ribuan halaman yang tersimpan.
Ekstensi Browser
Menyimpan bookmark dengan sekali klik dari Chrome dan Firefox tanpa meninggalkan halaman saat ini, dengan arsip yang dibuat secara otomatis di latar belakang.
Impor Saku
Memigrasikan pustaka Pocket yang sudah ada dalam format Bookmark Netscape, dengan mempertahankan tag, dan membuat transisi ke pengarsipan yang di-hosting sendiri menjadi lancar.
REST API dan CLI
REST API lengkap dan antarmuka baris perintah memungkinkan integrasi dengan skrip otomatisasi dan alat kustom di luar antarmuka web.
Jalankan Shiori lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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