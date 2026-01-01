Halo adalah content management system (CMS) modern dan open-source yang dibangun di atas Spring Boot dan PostgreSQL reaktif. CMS ini menyediakan marketplace plugin dan tema yang kaya, editor berbasis blok, publikasi multi-tipe konten, dan konsol admin yang bersih â€” menjadikannya cocok untuk segala hal mulai dari blog pribadi hingga website perusahaan.

Dengan lebih dari 39.000 bintang GitHub dan pengembangan aktif, Halo adalah salah satu platform CMS self-hosted yang paling banyak digunakan. Self-hosting di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas konten Anda, tanpa biaya per postingan, dan fleksibilitas untuk memperluas platform dengan plugin tanpa terikat oleh tingkatan langganan.