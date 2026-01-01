Deploy instan Halo.
CMS open-source modern untuk membangun blog, website, dan situs berbasis konten dengan marketplace plugin.
Pilih paket VPS untuk Halo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Halo
Halo adalah content management system (CMS) modern dan open-source yang dibangun di atas Spring Boot dan PostgreSQL reaktif. CMS ini menyediakan marketplace plugin dan tema yang kaya, editor berbasis blok, publikasi multi-tipe konten, dan konsol admin yang bersih â€” menjadikannya cocok untuk segala hal mulai dari blog pribadi hingga website perusahaan.
Dengan lebih dari 39.000 bintang GitHub dan pengembangan aktif, Halo adalah salah satu platform CMS self-hosted yang paling banyak digunakan. Self-hosting di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas konten Anda, tanpa biaya per postingan, dan fleksibilitas untuk memperluas platform dengan plugin tanpa terikat oleh tingkatan langganan.
Fitur utama Halo
Plugin lokapasar
Perluas Halo dengan plugin komunitas untuk SEO, komentar, pencarian, berbagi sosial, dan lainnya â€“ diinstal langsung dari konsol admin.
Sistem tema
Ganti atau sesuaikan tampilan website Anda dengan mesin tema lengkap dan marketplace tema komunitas yang aktif.
Editor berbasis blok
Buat konten kaya dengan editor blok modern yang mendukung gambar, sematan, blok kode, dan tata letak kustom tanpa menyentuh HTML.
Berbagai jenis konten
Publikasikan postingan, halaman, dan momen (microblog) dari satu platform, mencakup kebutuhan konten bentuk panjang dan bentuk pendek.
API REST dan GraphQL
Ekspos konten Anda melalui API bawaan untuk mendukung deployment headless, aplikasi seluler, atau integrasi pihak ketiga.
Jalankan Halo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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