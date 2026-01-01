Prefect memungkinkan Anda mengubah fungsi Python apa pun menjadi workflow yang terjadwal, dapat diamati, dan otomatis dicoba ulang hanya dengan sebuah decorator. Berbeda dengan tool orkestrasi yang banyak menggunakan YAML, Prefect menjaga workflow sebagai kode Python biasa â€” dapat diuji, dikontrol versinya, dan dideploy seperti modul lainnya. UI yang disertakan menampilkan status eksekusi real-time, log, dan riwayat tingkat tugas untuk setiap proses.

Self-hosting Prefect di VPS Anda menghilangkan biaya eksekusi cloud, memberi Anda proses workflow tanpa batas dengan biaya infrastruktur tetap, dan menjaga data pipeline sensitif â€” kredensial, hasil kueri, log â€” sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri tanpa vendor lock-in.