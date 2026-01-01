Deploy instan Prefect.
Platform orkestrasi workflow berbasis Python modern untuk membuat, menjadwalkan, dan memantau alur pemrosesan data serta tugas otomatisasi.
Pilih paket VPS untuk Prefect
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Prefect
Prefect memungkinkan Anda mengubah fungsi Python apa pun menjadi workflow yang terjadwal, dapat diamati, dan otomatis dicoba ulang hanya dengan sebuah decorator. Berbeda dengan tool orkestrasi yang banyak menggunakan YAML, Prefect menjaga workflow sebagai kode Python biasa â€” dapat diuji, dikontrol versinya, dan dideploy seperti modul lainnya. UI yang disertakan menampilkan status eksekusi real-time, log, dan riwayat tingkat tugas untuk setiap proses.
Self-hosting Prefect di VPS Anda menghilangkan biaya eksekusi cloud, memberi Anda proses workflow tanpa batas dengan biaya infrastruktur tetap, dan menjaga data pipeline sensitif â€” kredensial, hasil kueri, log â€” sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri tanpa vendor lock-in.
Fitur utama Prefect
Alur kerja asli Python
Tambahkan dekorator pada fungsi Python apa pun dengan
@flow atau
@task untuk mendapatkan penjadwalan, percobaan ulang, caching, dan observabilitas â€” tanpa perlu mempelajari DSL kepemilikan.
Percobaan Ulang Otomatis
Konfigurasikan backoff eksponensial dan logika coba lagi kustom per tugas sehingga kegagalan sementara dalam API, database, atau panggilan jaringan dapat pulih tanpa intervensi manual.
Real-time monitoring
UI bawaan menampilkan status tugas langsung, log eksekusi, dan riwayat eksekusi sehingga Anda selalu tahu apa yang sedang berjalan, apa yang gagal, dan mengapa.
Janji Temu Fleksibel
Ekspresi Cron, pemicu interval, dan deployment berbasis event memungkinkan Anda menjalankan pipeline sesuai jadwal apa pun atau sebagai respons terhadap event eksternal.
Work Pools dan Pekerja
Mendistribusikan eksekusi alur ke berbagai proses pekerja atau mesin, menskalakan kapasitas komputasi secara independen dari server orkestrasi.
Jalankan Prefect lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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