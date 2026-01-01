VERT adalah tool konversi file open-source yang memproses semuanya secara lokal di browser menggunakan WebAssembly. File tidak pernah meninggalkan perangkat pengguna â€” tidak ada pemrosesan sisi server, tidak ada unggahan, dan tidak ada retensi data. Ini mengonversi dokumen, gambar, audio, dan video menggunakan FFmpeg-WASM.

Self-hosting VERT di VPS membuatnya tersedia sebagai tool tim pribadi yang dapat diakses dari browser mana pun tanpa bergantung pada layanan konversi pihak ketiga. Konversi batch dengan drag-and-drop, tanpa batas ukuran file, dan tanpa ketergantungan cloud menjadikannya alternatif praktis untuk alur kerja yang mengutamakan privasi.