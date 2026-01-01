Deploy instan Pgweb
Browser PostgreSQL berbasis web yang ringan, tanpa dependensi, untuk eksplorasi database secara instan dari browser modern mana pun.
Pilih paket VPS untuk Pgweb
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Pgweb
Pgweb adalah browser database PostgreSQL modern, lintas platform yang dibangun dengan Go dan didistribusikan sebagai biner tunggal tanpa dependensi eksternal. Ini menyediakan antarmuka web yang bersih untuk menjelajahi skema, menjalankan kueri SQL kustom, dan mengekspor data â€” tanpa kerumitan suite manajemen database tradisional.
Menerapkan Pgweb di VPS Anda memberikan seluruh tim Anda browser database terpusat yang selalu dapat diakses yang diamankan di balik autentikasi dasar HTTP. Ini berjalan bersama instans PostgreSQL Anda di jaringan pribadi, menyediakan akses kueri ad-hoc yang aman tanpa mengekspos kredensial database mentah kepada developer.
Fitur utama Pgweb
Tanpa Dependencies
Deployment biner tunggal berarti Anda dapat mulai menjelajahi basis data PostgreSQL dalam hitungan detik tanpa memerlukan pustaka runtime atau paket sistem.
Dukungan Multi Sesi
Menghubungkan ke dan beralih di antara beberapa database PostgreSQL secara bersamaan, sehingga mudah untuk membandingkan data di berbagai lingkungan.
Data ekspor
Ekspor tabel dan hasil kueri langsung ke CSV, JSON, atau XML untuk analisis di spreadsheet dan alat intelijen bisnis.
Koneksi tunnel SSH
Terhubung dengan aman ke database jarak jauh melalui tunnel SSH tanpa mengekspos port PostgreSQL secara publik atau memodifikasi aturan firewall.
Histori Kueri
Secara otomatis melacak pernyataan yang sebelumnya dieksekusi sehingga Anda dapat dengan cepat memanggil kembali dan menggunakan ulang kueri kompleks tanpa mengetiknya ulang.
Jalankan Pgweb lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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