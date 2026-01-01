Pgweb adalah browser database PostgreSQL modern, lintas platform yang dibangun dengan Go dan didistribusikan sebagai biner tunggal tanpa dependensi eksternal. Ini menyediakan antarmuka web yang bersih untuk menjelajahi skema, menjalankan kueri SQL kustom, dan mengekspor data â€” tanpa kerumitan suite manajemen database tradisional.

Menerapkan Pgweb di VPS Anda memberikan seluruh tim Anda browser database terpusat yang selalu dapat diakses yang diamankan di balik autentikasi dasar HTTP. Ini berjalan bersama instans PostgreSQL Anda di jaringan pribadi, menyediakan akses kueri ad-hoc yang aman tanpa mengekspos kredensial database mentah kepada developer.