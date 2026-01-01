Spree adalah platform e-commerce headless sumber terbuka penuh yang dibangun di atas Ruby on Rails, yang mendukung segalanya mulai dari toko produk tunggal hingga marketplace B2B perusahaan dan platform multi-vendor. Platform ini dilengkapi dengan REST API lengkap, TypeScript SDK, dan storefront Next.js yang siap produksi sehingga Anda dapat meluncurkan toko online yang sepenuhnya disesuaikan tanpa harus membangun backend dari awal.

Self-hosting Spree di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas data pelanggan, alur pembayaran, dan katalog produk â€” tanpa bagi hasil, tanpa biaya transaksi, dan tanpa batasan vendor mengenai gateway pembayaran atau layanan pemenuhan yang dapat Anda hubungkan.