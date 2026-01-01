Diskon Spree hingga 69%

Deploy Spree dengan instalasi sekali klik.

Platform e-commerce headless open-source untuk membangun toko online multi-vendor, B2B, dan lintas batas.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Spree dengan instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk Spree

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Spree

Spree adalah platform e-commerce headless sumber terbuka penuh yang dibangun di atas Ruby on Rails, yang mendukung segalanya mulai dari toko produk tunggal hingga marketplace B2B perusahaan dan platform multi-vendor. Platform ini dilengkapi dengan REST API lengkap, TypeScript SDK, dan storefront Next.js yang siap produksi sehingga Anda dapat meluncurkan toko online yang sepenuhnya disesuaikan tanpa harus membangun backend dari awal.

Self-hosting Spree di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas data pelanggan, alur pembayaran, dan katalog produk â€” tanpa bagi hasil, tanpa biaya transaksi, dan tanpa batasan vendor mengenai gateway pembayaran atau layanan pemenuhan yang dapat Anda hubungkan.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Spree

Headless Arsitektur

API REST lengkap dan SDK TypeScript memungkinkan Anda membangun toko online apa pun â€” Next.js, seluler, atau kustom â€” sementara Spree menangani semua logika perdagangan di balik layar.

Marketplace Multi-Vendor

Manajemen vendor bawaan memungkinkan Anda menjalankan marketplace dengan banyak penjual, katalog terpisah, dan pemenuhan independen dari satu instalasi.

B2B grosir

Buat grup pelanggan dengan harga khusus, minimum pesanan, dan ketentuan kredit untuk menjalankan grosir B2B bersamaan dengan toko B2C Anda tanpa platform kedua.

Perdagangan Lintas Batas

Dukungan multi-mata uang dan multi-bahasa bawaan memungkinkan Anda untuk menjual secara global tanpa plugin pihak ketiga atau solusi sementara per negara.

Pencarian produk teks lengkap

Integrasi Meilisearch menghadirkan pencarian produk yang toleran terhadap kesalahan ketik, dalam hitungan milidetik, dengan pemfilteran berfaset yang disertakan secara langsung.

Jalankan Spree lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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