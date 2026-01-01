Deploy Spree dengan instalasi sekali klik.
Platform e-commerce headless open-source untuk membangun toko online multi-vendor, B2B, dan lintas batas.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Spree
Spree adalah platform e-commerce headless sumber terbuka penuh yang dibangun di atas Ruby on Rails, yang mendukung segalanya mulai dari toko produk tunggal hingga marketplace B2B perusahaan dan platform multi-vendor. Platform ini dilengkapi dengan REST API lengkap, TypeScript SDK, dan storefront Next.js yang siap produksi sehingga Anda dapat meluncurkan toko online yang sepenuhnya disesuaikan tanpa harus membangun backend dari awal.
Self-hosting Spree di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas data pelanggan, alur pembayaran, dan katalog produk â€” tanpa bagi hasil, tanpa biaya transaksi, dan tanpa batasan vendor mengenai gateway pembayaran atau layanan pemenuhan yang dapat Anda hubungkan.
Fitur utama Spree
Headless Arsitektur
API REST lengkap dan SDK TypeScript memungkinkan Anda membangun toko online apa pun â€” Next.js, seluler, atau kustom â€” sementara Spree menangani semua logika perdagangan di balik layar.
Marketplace Multi-Vendor
Manajemen vendor bawaan memungkinkan Anda menjalankan marketplace dengan banyak penjual, katalog terpisah, dan pemenuhan independen dari satu instalasi.
B2B grosir
Buat grup pelanggan dengan harga khusus, minimum pesanan, dan ketentuan kredit untuk menjalankan grosir B2B bersamaan dengan toko B2C Anda tanpa platform kedua.
Perdagangan Lintas Batas
Dukungan multi-mata uang dan multi-bahasa bawaan memungkinkan Anda untuk menjual secara global tanpa plugin pihak ketiga atau solusi sementara per negara.
Pencarian produk teks lengkap
Integrasi Meilisearch menghadirkan pencarian produk yang toleran terhadap kesalahan ketik, dalam hitungan milidetik, dengan pemfilteran berfaset yang disertakan secara langsung.
Jalankan Spree lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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