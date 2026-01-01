Spliit adalah alternatif self-hosted untuk Splitwise yang memungkinkan kelompok teman, teman serumah, atau pelancong melacak pengeluaran bersama dan menghitung siapa berutang berapa. Buat grup, tambahkan pengeluaran saat terjadi, dan Spliit akan menghitung saldo secara otomatis â€” tidak diperlukan akun untuk peserta, cukup bagikan tautan.

Self-hosting Spliit berarti data keuangan Anda â€” siapa yang mengeluarkan berapa, dengan siapa, dan untuk apa â€” tidak pernah masuk ke server pihak ketiga atau digunakan untuk iklan. Tidak ada tingkat langganan, tidak ada fitur premium yang terkunci, dan tidak ada kekhawatiran portabilitas data: instans Anda, data Anda, kontrol Anda.