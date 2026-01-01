Deploy instan Spliit.
Aplikasi patungan biaya open-source gratis untuk grup â€” lacak biaya bersama dan selesaikan pembayaran tanpa langganan.
Pilih paket VPS untuk Spliit
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Spliit
Spliit adalah alternatif self-hosted untuk Splitwise yang memungkinkan kelompok teman, teman serumah, atau pelancong melacak pengeluaran bersama dan menghitung siapa berutang berapa. Buat grup, tambahkan pengeluaran saat terjadi, dan Spliit akan menghitung saldo secara otomatis â€” tidak diperlukan akun untuk peserta, cukup bagikan tautan.
Self-hosting Spliit berarti data keuangan Anda â€” siapa yang mengeluarkan berapa, dengan siapa, dan untuk apa â€” tidak pernah masuk ke server pihak ketiga atau digunakan untuk iklan. Tidak ada tingkat langganan, tidak ada fitur premium yang terkunci, dan tidak ada kekhawatiran portabilitas data: instans Anda, data Anda, kontrol Anda.
Fitur utama Spliit
Tanpa perlu akun
Bagikan tautan grup dan siapa pun dapat langsung menambah atau melihat pengeluaran â€” tidak perlu mendaftar atau verifikasi email untuk peserta.
Perhitungan saldo otomatis
Pemindaian Tagihan
Foto struk dan Spliit secara otomatis mengekstrak jumlahnya, mempercepat entri pengeluaran tanpa pengetikan manual.
Pembagian biaya tidak merata
Bagi biaya berdasarkan jumlah pasti, persentase, atau bagian â€“ tidak hanya secara merata â€“ untuk situasi di mana satu orang menggunakan lebih banyak daripada yang lain.
Kategori biaya dan pencarian
Tandai pengeluaran berdasarkan kategori dan saring riwayat untuk menemukan transaksi apa pun dengan cepat di seluruh grup yang berjalan lama.
Jalankan Spliit lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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