Diskon MeshCentral hingga 69%

Deploy instan MeshCentral.

Platform pemantauan dan manajemen jarak jauh self-hosted untuk desktop, server, dan perangkat IoT melalui jaringan lokal atau internet.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan MeshCentral.

Pilih paket VPS untuk MeshCentral

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan MeshCentral

MeshCentral adalah platform pemantauan dan manajemen jarak jauh open-source lengkap yang memungkinkan Anda mengambil alih desktop jarak jauh, menjalankan shell, mentransfer file, dan memeriksa telemetri perangkat di seluruh mesin Windows, macOS, Linux, dan FreeBSD dari satu konsol web. Agen ringan berjalan di setiap perangkat yang dikelola dan terhubung keluar ke server MeshCentral Anda, sehingga Anda dapat menjangkaunya melalui firewall dan NAT tanpa tunnel VPN.

Self-hosting MeshCentral di VPS Anda memberi Anda pengganti TeamViewer atau AnyDesk pribadi tanpa biaya per-pengguna, tanpa batasan bandwidth, dan tanpa akses pihak ketiga ke sesi jarak jauh Anda. Platform ini adalah teknologi inti di balik Tactical RMM dan digunakan oleh toko IT, MSP, dan lab rumahan untuk mengelola apa pun mulai dari beberapa perangkat pribadi hingga ribuan endpoint pelanggan.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama MeshCentral

Remote desktop dan shell

Kendalikan mesin Windows, macOS, Linux, dan FreeBSD melalui desktop jarak jauh berbasis web, shell, dan antarmuka transfer file yang cepat â€“ tidak memerlukan instalasi klien.

Agen ringan

Agen native kecil terhubung keluar dari setiap perangkat, sehingga MeshCentral dapat bekerja melalui firewall dan NAT tanpa terowongan VPN atau port masuk yang terbuka pada host terkelola.

Grup perangkat dan kebijakan

Atur endpoint ke dalam grup mesh dengan izin berbasis peran, tugas terjadwal, dan tindakan massal agar armada besar tetap mudah dikelola.

Autentikasi Dua Faktor

TOTP, WebAuthn, dan 2FA email bawaan menjaga admin console tetap aman bahkan saat terpapar ke internet publik.

Perekaman sesi dan audit

Perekaman opsional sesi desktop jarak jauh ditambah log audit terperinci memungkinkan Anda meninjau setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap administrator.

API REST dan WebSocket

API komprehensif memungkinkan Anda membuat skrip manajemen perangkat, mengintegrasikan dengan alat tiket, atau membangun di atas MeshCentral sebagai fondasi RMM kustom.

Jalankan MeshCentral lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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