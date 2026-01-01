Deploy instan MeshCentral.
Platform pemantauan dan manajemen jarak jauh self-hosted untuk desktop, server, dan perangkat IoT melalui jaringan lokal atau internet.
Pilih paket VPS untuk MeshCentral
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MeshCentral
MeshCentral adalah platform pemantauan dan manajemen jarak jauh open-source lengkap yang memungkinkan Anda mengambil alih desktop jarak jauh, menjalankan shell, mentransfer file, dan memeriksa telemetri perangkat di seluruh mesin Windows, macOS, Linux, dan FreeBSD dari satu konsol web. Agen ringan berjalan di setiap perangkat yang dikelola dan terhubung keluar ke server MeshCentral Anda, sehingga Anda dapat menjangkaunya melalui firewall dan NAT tanpa tunnel VPN.
Self-hosting MeshCentral di VPS Anda memberi Anda pengganti TeamViewer atau AnyDesk pribadi tanpa biaya per-pengguna, tanpa batasan bandwidth, dan tanpa akses pihak ketiga ke sesi jarak jauh Anda. Platform ini adalah teknologi inti di balik Tactical RMM dan digunakan oleh toko IT, MSP, dan lab rumahan untuk mengelola apa pun mulai dari beberapa perangkat pribadi hingga ribuan endpoint pelanggan.
Fitur utama MeshCentral
Remote desktop dan shell
Kendalikan mesin Windows, macOS, Linux, dan FreeBSD melalui desktop jarak jauh berbasis web, shell, dan antarmuka transfer file yang cepat â€“ tidak memerlukan instalasi klien.
Agen ringan
Agen native kecil terhubung keluar dari setiap perangkat, sehingga MeshCentral dapat bekerja melalui firewall dan NAT tanpa terowongan VPN atau port masuk yang terbuka pada host terkelola.
Grup perangkat dan kebijakan
Atur endpoint ke dalam grup mesh dengan izin berbasis peran, tugas terjadwal, dan tindakan massal agar armada besar tetap mudah dikelola.
Autentikasi Dua Faktor
TOTP, WebAuthn, dan 2FA email bawaan menjaga admin console tetap aman bahkan saat terpapar ke internet publik.
Perekaman sesi dan audit
Perekaman opsional sesi desktop jarak jauh ditambah log audit terperinci memungkinkan Anda meninjau setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap administrator.
API REST dan WebSocket
API komprehensif memungkinkan Anda membuat skrip manajemen perangkat, mengintegrasikan dengan alat tiket, atau membangun di atas MeshCentral sebagai fondasi RMM kustom.
Jalankan MeshCentral lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.