MeshCentral adalah platform pemantauan dan manajemen jarak jauh open-source lengkap yang memungkinkan Anda mengambil alih desktop jarak jauh, menjalankan shell, mentransfer file, dan memeriksa telemetri perangkat di seluruh mesin Windows, macOS, Linux, dan FreeBSD dari satu konsol web. Agen ringan berjalan di setiap perangkat yang dikelola dan terhubung keluar ke server MeshCentral Anda, sehingga Anda dapat menjangkaunya melalui firewall dan NAT tanpa tunnel VPN.

Self-hosting MeshCentral di VPS Anda memberi Anda pengganti TeamViewer atau AnyDesk pribadi tanpa biaya per-pengguna, tanpa batasan bandwidth, dan tanpa akses pihak ketiga ke sesi jarak jauh Anda. Platform ini adalah teknologi inti di balik Tactical RMM dan digunakan oleh toko IT, MSP, dan lab rumahan untuk mengelola apa pun mulai dari beberapa perangkat pribadi hingga ribuan endpoint pelanggan.