Typebot adalah pembuat formulir percakapan yang di-hosting sendiri yang menggantikan formulir HTML statis dengan alur interaktif seperti obrolan. Menggunakan editor kanvas seret-dan-lepasnya, tim dapat merancang percakapan multi-langkah dengan percabangan kondisional, variabel kustom, dan integrasi bawaan â€” tanpa menulis kode. Platform ini hadir sebagai dua layanan: pembuat untuk merancang dan mengelola alur, dan penampil yang menyajikan chatbot yang dipublikasikan langsung kepada pengguna akhir.

Meng-hosting sendiri Typebot di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas data pengiriman, unggahan file, dan kredensial API tanpa biaya per pengiriman dan tanpa transfer data pihak ketiga. Alur Anda berjalan di domain Anda sendiri, sepenuhnya pribadi, tanpa batasan buatan pada ruang kerja, anggota tim, atau bot yang dipublikasikan.