Deploy Typebot dengan instalasi instan
Pembuat chatbot tanpa kode untuk membuat formulir percakapan, survei, dan pengalaman obrolan interaktif yang dapat Anda hosting sendiri.
Pilih paket VPS untuk Typebot
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Typebot
Typebot adalah pembuat formulir percakapan yang di-hosting sendiri yang menggantikan formulir HTML statis dengan alur interaktif seperti obrolan. Menggunakan editor kanvas seret-dan-lepasnya, tim dapat merancang percakapan multi-langkah dengan percabangan kondisional, variabel kustom, dan integrasi bawaan â€” tanpa menulis kode. Platform ini hadir sebagai dua layanan: pembuat untuk merancang dan mengelola alur, dan penampil yang menyajikan chatbot yang dipublikasikan langsung kepada pengguna akhir.
Meng-hosting sendiri Typebot di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas data pengiriman, unggahan file, dan kredensial API tanpa biaya per pengiriman dan tanpa transfer data pihak ketiga. Alur Anda berjalan di domain Anda sendiri, sepenuhnya pribadi, tanpa batasan buatan pada ruang kerja, anggota tim, atau bot yang dipublikasikan.
Fitur utama Typebot
Pembangun Alur Visual
Rancang percakapan bercabang menggunakan editor kanvas dengan lebih dari 30 jenis blok termasuk input, kondisional, sematan media, dan pengumpulan pembayaran.
Integrasi bawaan
Hubungkan alur langsung ke OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhook, Zapier, dan Make.com tanpa meninggalkan editor.
Logika kondisional
Cabangkan jalur percakapan berdasarkan jawaban pengguna, variabel, atau respons API untuk memberikan pengalaman yang sepenuhnya dipersonalisasi.
Mode sematan fleksibel
Publikasikan chatbots sebagai overlay popup, widget samping, chat halaman penuh, atau sematan sebaris di website atau aplikasi web mana pun.
Analisis real-time
Lacak tingkat pengajuan, titik putus, dan corong penyelesaian untuk setiap alur yang dipublikasikan dari dashboard.
Tim ruang kerja
Mengatur alur di beberapa ruang kerja terisolasi dengan akses berbasis peran untuk tim atau klien yang berbeda.
Jalankan Typebot lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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