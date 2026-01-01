Diskon Typebot hingga 69%

Deploy Typebot dengan instalasi instan

Pembuat chatbot tanpa kode untuk membuat formulir percakapan, survei, dan pengalaman obrolan interaktif yang dapat Anda hosting sendiri.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Typebot dengan instalasi instan

Pilih paket VPS untuk Typebot

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Typebot

Typebot adalah pembuat formulir percakapan yang di-hosting sendiri yang menggantikan formulir HTML statis dengan alur interaktif seperti obrolan. Menggunakan editor kanvas seret-dan-lepasnya, tim dapat merancang percakapan multi-langkah dengan percabangan kondisional, variabel kustom, dan integrasi bawaan â€” tanpa menulis kode. Platform ini hadir sebagai dua layanan: pembuat untuk merancang dan mengelola alur, dan penampil yang menyajikan chatbot yang dipublikasikan langsung kepada pengguna akhir.

Meng-hosting sendiri Typebot di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas data pengiriman, unggahan file, dan kredensial API tanpa biaya per pengiriman dan tanpa transfer data pihak ketiga. Alur Anda berjalan di domain Anda sendiri, sepenuhnya pribadi, tanpa batasan buatan pada ruang kerja, anggota tim, atau bot yang dipublikasikan.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Typebot

Pembangun Alur Visual

Rancang percakapan bercabang menggunakan editor kanvas dengan lebih dari 30 jenis blok termasuk input, kondisional, sematan media, dan pengumpulan pembayaran.

Integrasi bawaan

Hubungkan alur langsung ke OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhook, Zapier, dan Make.com tanpa meninggalkan editor.

Logika kondisional

Cabangkan jalur percakapan berdasarkan jawaban pengguna, variabel, atau respons API untuk memberikan pengalaman yang sepenuhnya dipersonalisasi.

Mode sematan fleksibel

Publikasikan chatbots sebagai overlay popup, widget samping, chat halaman penuh, atau sematan sebaris di website atau aplikasi web mana pun.

Analisis real-time

Lacak tingkat pengajuan, titik putus, dan corong penyelesaian untuk setiap alur yang dipublikasikan dari dashboard.

Tim ruang kerja

Mengatur alur di beberapa ruang kerja terisolasi dengan akses berbasis peran untuk tim atau klien yang berbeda.

Jalankan Typebot lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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