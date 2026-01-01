ClassroomIO adalah sistem manajemen pembelajaran (LMS) open-source sepenuhnya yang dibangun untuk perusahaan yang perlu menjalankan pelatihan kepatuhan, akademi edukasi pelanggan, dan program sertifikasi mitra dari satu platform. Ini menggabungkan kursus, pelajaran, latihan, ruang kerja multi-organisasi, sertifikat bermerek, dan pembuat kursus AI tanpa batas yang menyusun kerangka dan konten pelajaran untuk Anda.

Self-hosting ClassroomIO di VPS Anda sendiri menjaga catatan pelajar, ID sertifikat, dan data audit pelatihan tetap di bawah kendali Anda â€” tanpa biaya per-kursi, tanpa ketergantungan vendor, dan tanpa pihak ketiga antara organisasi Anda dan data pelatihannya. Stack ini dilengkapi dengan Postgres, Redis, dan penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3, sehingga seluruh LMS berjalan tanpa layanan eksternal apa pun.