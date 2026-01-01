Deploy ClassroomIO instan.
Sistem manajemen pembelajaran open-source untuk kepatuhan, edukasi pelanggan, dan program pelatihan mitra.
Pilih paket VPS untuk ClassroomIO
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ClassroomIO
ClassroomIO adalah sistem manajemen pembelajaran (LMS) open-source sepenuhnya yang dibangun untuk perusahaan yang perlu menjalankan pelatihan kepatuhan, akademi edukasi pelanggan, dan program sertifikasi mitra dari satu platform. Ini menggabungkan kursus, pelajaran, latihan, ruang kerja multi-organisasi, sertifikat bermerek, dan pembuat kursus AI tanpa batas yang menyusun kerangka dan konten pelajaran untuk Anda.
Self-hosting ClassroomIO di VPS Anda sendiri menjaga catatan pelajar, ID sertifikat, dan data audit pelatihan tetap di bawah kendali Anda â€” tanpa biaya per-kursi, tanpa ketergantungan vendor, dan tanpa pihak ketiga antara organisasi Anda dan data pelatihannya. Stack ini dilengkapi dengan Postgres, Redis, dan penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3, sehingga seluruh LMS berjalan tanpa layanan eksternal apa pun.
Fitur utama ClassroomIO
Pelatihan Kepatuhan
Lacak tenggat waktu, perpanjangan, masa tenggang, dan keringanan dengan sertifikat bermerek dan ID khusus untuk program pelatihan yang diatur.
AI Course Builder
Buat kerangka kursus, konten pelajaran, dan tugas menggunakan Gemini, GPT-4o, atau Claude â€” lalu sempurnakan hasilnya di editor.
Tutor Pelajaran AI
Asisten AI dalam pelajaran menjawab pertanyaan pelajar di halaman, berlandaskan pada materi kursus di sekitarnya.
Program dan Kohort
Kelompokkan kursus ke dalam program dengan tujuan, penjadwalan kohort, manajemen tim, dan pelacakan kemajuan bersama.
Ruang Kerja Multi-Organisasi
Jalankan organisasi terpisah dengan branding mereka sendiri, domain kustom, dan guru dari satu instans ClassroomIO.
REST API dan Webhooks
Daftarkan pengguna, picu otomatisasi, dan terima event seperti certificate.issued atau enrollment.completed untuk mengintegrasikan ClassroomIO ke dalam stack Anda.
Jalankan ClassroomIO lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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