Deploy instan Traggo.
Pelacak waktu berbasis tag yang dihost sendiri yang menggantikan hierarki proyek dengan linimasa berlabel yang fleksibel.
Pilih paket VPS untuk Traggo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Traggo
Traggo adalah time tracker open-source, self-hosted yang mengatur setiap entri sebagai rentang waktu pada timeline daripada sebagai baris dalam hierarki proyek yang kaku. Setiap entri diperkaya dengan tag apa pun â€”
client,
project,
task,
billable, apa pun yang Anda inginkan â€” dan dashboard menganalisis waktu dengan menggabungkan tag sesuai kebutuhan Anda, tanpa memaksa Anda untuk memilih satu pembagian kanonis di awal.
Self-hosting Traggo di VPS Anda sendiri menjaga timesheet, informasi klien, dan konteks relevan penagihan tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, bukan pada penyedia time-tracking SaaS. Go binary tunggal ditambah database SQLite membuatnya cukup ringan untuk hidup berdampingan dengan layanan lain di VPS kecil, dan model berbasis tag beradaptasi dengan konsultan, freelancer, agensi, dan tim produk.
Fitur utama Traggo
Tracking berbasis tag
Ganti hierarki proyek bertingkat dengan tag arbitrer sehingga entri yang sama dapat muncul dalam laporan klien, proyek, dan yang dapat ditagih secara bersamaan.
Tampilan linimasa
Seret rentang pada linimasa harian untuk memulai, menghentikan, membagi, dan mengedit entri waktu dengan cepat tanpa mengetik stempel waktu yang tepat.
Pelaporan fleksibel
Saring waktu yang dicatat berdasarkan kombinasi tag apa pun di seluruh rentang tanggal yang dapat dikonfigurasi, lalu ekspor hasilnya ke CSV untuk penagihan.
Dukungan multi-pengguna
Buat akun pengguna terpisah dengan peran admin dan reguler agar tim kecil dapat berbagi satu instance Traggo dengan timesheet yang terpisah.
GraphQL API
Memungkinkan otomatisasi, dashboard, dan integrasi melalui GraphQL API yang didokumentasikan alih-alih mengikis web UI.
Jejak ringan
Sebuah biner Go tunggal yang didukung oleh SQLite berarti penggunaan disk dan memori yang kecil, ideal untuk ditempatkan pada VPS yang sudah ada tanpa perlu menyediakan sumber daya baru.
Jalankan Traggo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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