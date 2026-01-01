Diskon Traggo hingga 69%

Deploy instan Traggo.

Pelacak waktu berbasis tag yang dihost sendiri yang menggantikan hierarki proyek dengan linimasa berlabel yang fleksibel.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Traggo.

Pilih paket VPS untuk Traggo

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Traggo

Traggo adalah time tracker open-source, self-hosted yang mengatur setiap entri sebagai rentang waktu pada timeline daripada sebagai baris dalam hierarki proyek yang kaku. Setiap entri diperkaya dengan tag apa pun â€” client, project, task, billable, apa pun yang Anda inginkan â€” dan dashboard menganalisis waktu dengan menggabungkan tag sesuai kebutuhan Anda, tanpa memaksa Anda untuk memilih satu pembagian kanonis di awal.

Self-hosting Traggo di VPS Anda sendiri menjaga timesheet, informasi klien, dan konteks relevan penagihan tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, bukan pada penyedia time-tracking SaaS. Go binary tunggal ditambah database SQLite membuatnya cukup ringan untuk hidup berdampingan dengan layanan lain di VPS kecil, dan model berbasis tag beradaptasi dengan konsultan, freelancer, agensi, dan tim produk.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Traggo

Tracking berbasis tag

Ganti hierarki proyek bertingkat dengan tag arbitrer sehingga entri yang sama dapat muncul dalam laporan klien, proyek, dan yang dapat ditagih secara bersamaan.

Tampilan linimasa

Seret rentang pada linimasa harian untuk memulai, menghentikan, membagi, dan mengedit entri waktu dengan cepat tanpa mengetik stempel waktu yang tepat.

Pelaporan fleksibel

Saring waktu yang dicatat berdasarkan kombinasi tag apa pun di seluruh rentang tanggal yang dapat dikonfigurasi, lalu ekspor hasilnya ke CSV untuk penagihan.

Dukungan multi-pengguna

Buat akun pengguna terpisah dengan peran admin dan reguler agar tim kecil dapat berbagi satu instance Traggo dengan timesheet yang terpisah.

GraphQL API

Memungkinkan otomatisasi, dashboard, dan integrasi melalui GraphQL API yang didokumentasikan alih-alih mengikis web UI.

Jejak ringan

Sebuah biner Go tunggal yang didukung oleh SQLite berarti penggunaan disk dan memori yang kecil, ideal untuk ditempatkan pada VPS yang sudah ada tanpa perlu menyediakan sumber daya baru.

Jalankan Traggo lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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