Traggo adalah time tracker open-source, self-hosted yang mengatur setiap entri sebagai rentang waktu pada timeline daripada sebagai baris dalam hierarki proyek yang kaku. Setiap entri diperkaya dengan tag apa pun â€” client , project , task , billable , apa pun yang Anda inginkan â€” dan dashboard menganalisis waktu dengan menggabungkan tag sesuai kebutuhan Anda, tanpa memaksa Anda untuk memilih satu pembagian kanonis di awal.

Self-hosting Traggo di VPS Anda sendiri menjaga timesheet, informasi klien, dan konteks relevan penagihan tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, bukan pada penyedia time-tracking SaaS. Go binary tunggal ditambah database SQLite membuatnya cukup ringan untuk hidup berdampingan dengan layanan lain di VPS kecil, dan model berbasis tag beradaptasi dengan konsultan, freelancer, agensi, dan tim produk.