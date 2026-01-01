EdgeDB adalah database open-source yang menata ulang paradigma relasional. Dibangun di atas mesin PostgreSQL yang terbukti andal, ini memperkenalkan model data objek-relasional yang kaya, pewarisan skema, dan EdgeQL â€” bahasa query yang dirancang agar lebih ekspresif dan lebih aman daripada SQL. Developer mendapatkan manfaat dari properti terhitung, properti tautan, dan alat migrasi bawaan yang menghilangkan manajemen skema manual.

Self-hosting EdgeDB di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas konfigurasi database, alokasi sumber daya, dan residensi data. Anda dapat menyetel pengaturan PostgreSQL agar sesuai dengan beban kerja Anda, menerapkan strategi pencadangan kustom, dan berintegrasi dengan infrastruktur Anda tanpa batasan layanan database terkelola.