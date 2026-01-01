Deploy instan EdgeDB.
Database graf dan relasional yang modern dan berbasis PostgreSQL dengan bahasa kueri modern dan model data yang intuitif.
Pilih paket VPS untuk EdgeDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan EdgeDB
EdgeDB adalah database open-source yang menata ulang paradigma relasional. Dibangun di atas mesin PostgreSQL yang terbukti andal, ini memperkenalkan model data objek-relasional yang kaya, pewarisan skema, dan EdgeQL â€” bahasa query yang dirancang agar lebih ekspresif dan lebih aman daripada SQL. Developer mendapatkan manfaat dari properti terhitung, properti tautan, dan alat migrasi bawaan yang menghilangkan manajemen skema manual.
Self-hosting EdgeDB di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas konfigurasi database, alokasi sumber daya, dan residensi data. Anda dapat menyetel pengaturan PostgreSQL agar sesuai dengan beban kerja Anda, menerapkan strategi pencadangan kustom, dan berintegrasi dengan infrastruktur Anda tanpa batasan layanan database terkelola.
Fitur utama EdgeDB
Bahasa Kueri EdgeQL
Alternatif modern untuk SQL dengan sintaks yang intuitif, ekspresi yang dapat disusun, dan penelusuran grafik objek yang canggih yang menghilangkan kueri multi-join yang kompleks.
Model relasional objek
Definisikan skema menggunakan tipe objek dengan pewarisan dan properti terhitung, mengurangi ketidakcocokan impedansi antara kode aplikasi dan lapisan database.
Migrasi Otomatis
Hasilkan dan terapkan migrasi skema secara otomatis dari definisi skema Anda, menghilangkan skrip ALTER TABLE yang ditulis tangan dan penyimpangan migrasi.
Web Admin UI
Antarmuka berbasis browser yang terintegrasi untuk eksplorasi skema, kueri interaktif, dan visualisasi data tanpa menginstal alat tambahan.
Pustaka klien aman tipe
Pembuat kueri resmi untuk TypeScript, Python, dan Go menghasilkan kode akses basis data yang sepenuhnya type-safe langsung dari skema EdgeDB Anda.
Jalankan EdgeDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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