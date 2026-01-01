Morphic adalah mesin pencari bertenaga AI sumber terbuka yang menggabungkan model bahasa besar dengan pencarian web real-time untuk menghasilkan jawaban terstruktur yang dilengkapi sumber. Alih-alih daftar tautan berperingkat, Morphic membaca dan mensintesis konten web sehingga pengguna mendapatkan respons langsung dengan referensi yang dapat mereka verifikasi. Ini mendukung model OpenAI, Anthropic, Google Gemini, dan Ollama lokal, memungkinkan Anda memilih backend AI yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Meng-host Morphic sendiri menyimpan setiap kueri pencarian dan riwayat percakapan di server Anda sendiri. Deployment ini menggabungkan SearXNG sebagai backend pencarian, sehingga tidak diperlukan langganan API pencarian eksternal â€” hanya kunci penyedia AI dan VPS Anda.