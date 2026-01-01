Deploy instan Morphic.
Mesin pencari AI open-source yang memberikan jawaban generatif dan terverifikasi alih-alih daftar tautan.
Pilih paket VPS untuk Morphic
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Morphic
Morphic adalah mesin pencari bertenaga AI sumber terbuka yang menggabungkan model bahasa besar dengan pencarian web real-time untuk menghasilkan jawaban terstruktur yang dilengkapi sumber. Alih-alih daftar tautan berperingkat, Morphic membaca dan mensintesis konten web sehingga pengguna mendapatkan respons langsung dengan referensi yang dapat mereka verifikasi. Ini mendukung model OpenAI, Anthropic, Google Gemini, dan Ollama lokal, memungkinkan Anda memilih backend AI yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Meng-host Morphic sendiri menyimpan setiap kueri pencarian dan riwayat percakapan di server Anda sendiri. Deployment ini menggabungkan SearXNG sebagai backend pencarian, sehingga tidak diperlukan langganan API pencarian eksternal â€” hanya kunci penyedia AI dan VPS Anda.
Fitur utama Morphic
Jawaban generatif dengan kutipan
Morphic mensintesis informasi dari berbagai sumber dan menyajikan jawaban terstruktur dengan kutipan inline, sehingga pengguna dapat membaca dan memverifikasi setiap klaim.
Dukungan AI multi-penyedia
Beralih antara OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, atau instans Ollama lokal tanpa mengubah antarmuka, cukup perbarui kunci API Anda.
Riwayat chat persisten
Setiap percakapan pencarian disimpan ke PostgreSQL, sehingga pengguna dapat kembali ke utas sebelumnya, melanjutkan pertanyaan lanjutan, dan membagikan hasil melalui tautan.
Pencarian pribadi yang dibundel
SearXNG disertakan sebagai backend pencarian web, yang berarti tidak diperlukan langganan API pencarian dan kueri tidak pernah mencapai penyedia pencarian komersial.
Pertanyaan Follow-up
Morphic mendukung percakapan multi-giliran dalam sebuah utas pencarian, memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan, memperluas, atau mengarahkan ulang jawaban apa pun tanpa harus memulai dari awal.
Jalankan Morphic lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.