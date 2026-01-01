Kong adalah API gateway open-source yang paling banyak digunakan di dunia, dibangun di atas OpenResty (Nginx + LuaJIT) untuk latensi sub-milidetik dalam skala besar. Ini berada di depan layanan Anda untuk menangani autentikasi, rate limiting, perutean traffic, dan fitur observabilitas melalui ekosistem 50+ plugin yang kaya â€” tanpa mengubah kode aplikasi Anda.

Menjalankan Kong di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas traffic API, konfigurasi plugin, dan kredensial sensitif tanpa harga berbasis penggunaan dari layanan API gateway terkelola. Deployment ini mencakup PostgreSQL untuk mempertahankan konfigurasi Kong dan siap untuk manajemen API produksi sejak dimulai.