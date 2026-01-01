Deploy Kong dalam instalasi sekali klik.
API gateway sumber terbuka berkinerja tinggi untuk mengelola, mengamankan, dan menskalakan microservices dan API.
Pilih paket VPS untuk Kong
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kong
Kong adalah API gateway open-source yang paling banyak digunakan di dunia, dibangun di atas OpenResty (Nginx + LuaJIT) untuk latensi sub-milidetik dalam skala besar. Ini berada di depan layanan Anda untuk menangani autentikasi, rate limiting, perutean traffic, dan fitur observabilitas melalui ekosistem 50+ plugin yang kaya â€” tanpa mengubah kode aplikasi Anda.
Menjalankan Kong di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas traffic API, konfigurasi plugin, dan kredensial sensitif tanpa harga berbasis penggunaan dari layanan API gateway terkelola. Deployment ini mencakup PostgreSQL untuk mempertahankan konfigurasi Kong dan siap untuk manajemen API produksi sejak dimulai.
Fitur utama Kong
Otentikasi Terpusat
Menerapkan autentikasi OAuth 2.0, JWT, kunci API, dan HMAC di seluruh layanan dari satu titik kontrol.
Pembatasan Laju
Melindungi layanan upstream dari lonjakan lalu lintas dengan menetapkan batas laju permintaan per-konsumen atau global tanpa perubahan kode.
Ekosistem Plugin
Perluas Kong dengan 50+ plugin resmi untuk logging, caching, transformasi, dan integrasi pihak ketiga.
Admin GUI (Graphical User Interface)
Kelola rute, layanan, konsumen, dan plugin melalui antarmuka web Kong Manager bawaan di port 8002.
Bantuan Multi-Protokol
Arahkan lalu lintas HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket, dan TCP melalui satu gateway dengan load balancing yang sadar protokol.
Jalankan Kong lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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