Deploy Kutt instan.
Pemendek URL sumber terbuka modern dengan domain kustom, analitik klik, dan API REST lengkap.
Pilih paket VPS untuk Kutt
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kutt
Kutt adalah URL shortener self-hosted yang memberi Anda kendali penuh atas short link, data analitik, dan akses pengguna. Buat URL pendek bermerek di domain Anda sendiri, lacak statistik klik per link, dan kelola semuanya melalui antarmuka admin yang bersih â€” tanpa mengirim data ke layanan komersial seperti Bitly atau TinyURL.
Selain penyingkatan dasar, Kutt memungkinkan Anda melindungi link dengan kata sandi, menetapkan tanggal kedaluwarsa otomatis, dan mengelola pengguna terdaftar. REST API lengkap dan ekstensi browser untuk Chrome dan Firefox memudahkan integrasi pembuatan link ke dalam alur kerja yang ada. Self-hosting berarti data link Anda tetap pribadi dan Anda tidak membayar biaya per klik.
Fitur utama Kutt
Dukungan domain kustom
Sajikan tautan pendek dari domain bermerek Anda sendiri sehingga setiap URL yang Anda bagikan memperkuat identitas Anda daripada layanan pihak ketiga.
Statistik per tautan
Lacak jumlah klik, perujuk, negara, dan perangkat untuk setiap tautan singkat guna mengukur jangkauan dan performa kampanye.
Tautan yang dilindungi kata sandi
Tambahkan kata sandi opsional ke tautan mana pun sehingga hanya orang yang memiliki kata sandi tersebut yang dapat mengakses URL tujuan.
Kedaluwarsa tautan
Atur tanggal kedaluwarsa otomatis pada link apa pun dan link tersebut akan berhenti berfungsi tanpa intervensi manual â€“ berguna untuk kampanye yang sensitif waktu.
REST API
Buat, kelola, dan hapus tautan secara terprogram melalui API berfitur lengkap, sehingga memudahkan integrasi Kutt ke dalam aplikasi dan pipeline Anda.
Manajemen Pengguna
Panel admin memungkinkan Anda mengelola pengguna terdaftar dan semua tautan di seluruh sistem, dengan pendaftaran dan akses anonim dinonaktifkan secara default.
Jalankan Kutt lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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