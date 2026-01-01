Kutt adalah URL shortener self-hosted yang memberi Anda kendali penuh atas short link, data analitik, dan akses pengguna. Buat URL pendek bermerek di domain Anda sendiri, lacak statistik klik per link, dan kelola semuanya melalui antarmuka admin yang bersih â€” tanpa mengirim data ke layanan komersial seperti Bitly atau TinyURL.

Selain penyingkatan dasar, Kutt memungkinkan Anda melindungi link dengan kata sandi, menetapkan tanggal kedaluwarsa otomatis, dan mengelola pengguna terdaftar. REST API lengkap dan ekstensi browser untuk Chrome dan Firefox memudahkan integrasi pembuatan link ke dalam alur kerja yang ada. Self-hosting berarti data link Anda tetap pribadi dan Anda tidak membayar biaya per klik.