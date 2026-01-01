Diskon Milvus hingga 69%

Deploy instan Milvus.

Database vektor open-source yang dibangun untuk aplikasi AI yang mencari miliaran embedding dengan latensi sub-milidetik.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp151.900/bln
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Deploy instan Milvus.

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Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Milvus

Milvus adalah database vektor open-source paling populer di dunia, yang dibuat khusus untuk menyimpan dan mencari embedding berdimensi tinggi yang dihasilkan oleh model machine learning. Mendukung indeks HNSW, IVF, dan DiskANN, pencarian vektor padat dan jarang hibrida, serta menangani miliaran vektor sambil mempertahankan latensi query di bawah milidetik. Template ini mendeploy stack Milvus lengkap dengan etcd untuk metadata, MinIO untuk object storage, dan web UI Attu untuk manajemen visual.

Hosting Milvus di VPS Anda sendiri menjaga embedding proprietary dan data pengguna sensitif tetap berada di infrastruktur Anda, menyediakan memori dan CPU khusus untuk workload AI yang padat indeks, serta menghilangkan biaya per-query dari layanan database vektor terkelola.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Milvus

Pencarian Skala Miliar

Mengindeks dan mengkueri miliaran vektor dengan latensi sub-milidetik menggunakan indeks HNSW, IVF, atau DiskANN.

Pencarian Hybrid

Menggabungkan vektor padat, vektor jarang, dan filter metadata dalam satu kueri untuk pengambilan AI yang lebih tepat.

Infrastruktur siap RAG

Simpan embedding dokumen dan ambil konteks yang relevan untuk LLM, mendukung chatbot yang akurat dan sistem Tanya Jawab.

Attu Web UI

Kelola koleksi, jalankan kueri, dan pantau kesehatan klaster melalui konsol manajemen berbasis browser bawaan.

SDK Multi-bahasa

Klien resmi untuk Python, Java, Go, dan Node.js ditambah API REST dan gRPC terintegrasi dengan tumpukan AI apa pun.

Jalankan Milvus lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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