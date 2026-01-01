Milvus adalah database vektor open-source paling populer di dunia, yang dibuat khusus untuk menyimpan dan mencari embedding berdimensi tinggi yang dihasilkan oleh model machine learning. Mendukung indeks HNSW, IVF, dan DiskANN, pencarian vektor padat dan jarang hibrida, serta menangani miliaran vektor sambil mempertahankan latensi query di bawah milidetik. Template ini mendeploy stack Milvus lengkap dengan etcd untuk metadata, MinIO untuk object storage, dan web UI Attu untuk manajemen visual.

Hosting Milvus di VPS Anda sendiri menjaga embedding proprietary dan data pengguna sensitif tetap berada di infrastruktur Anda, menyediakan memori dan CPU khusus untuk workload AI yang padat indeks, serta menghilangkan biaya per-query dari layanan database vektor terkelola.