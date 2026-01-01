Deploy instan Milvus.
Database vektor open-source yang dibangun untuk aplikasi AI yang mencari miliaran embedding dengan latensi sub-milidetik.
Pilih paket VPS untuk Milvus
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Milvus
Milvus adalah database vektor open-source paling populer di dunia, yang dibuat khusus untuk menyimpan dan mencari embedding berdimensi tinggi yang dihasilkan oleh model machine learning. Mendukung indeks HNSW, IVF, dan DiskANN, pencarian vektor padat dan jarang hibrida, serta menangani miliaran vektor sambil mempertahankan latensi query di bawah milidetik. Template ini mendeploy stack Milvus lengkap dengan etcd untuk metadata, MinIO untuk object storage, dan web UI Attu untuk manajemen visual.
Hosting Milvus di VPS Anda sendiri menjaga embedding proprietary dan data pengguna sensitif tetap berada di infrastruktur Anda, menyediakan memori dan CPU khusus untuk workload AI yang padat indeks, serta menghilangkan biaya per-query dari layanan database vektor terkelola.
Fitur utama Milvus
Pencarian Skala Miliar
Mengindeks dan mengkueri miliaran vektor dengan latensi sub-milidetik menggunakan indeks HNSW, IVF, atau DiskANN.
Pencarian Hybrid
Menggabungkan vektor padat, vektor jarang, dan filter metadata dalam satu kueri untuk pengambilan AI yang lebih tepat.
Infrastruktur siap RAG
Simpan embedding dokumen dan ambil konteks yang relevan untuk LLM, mendukung chatbot yang akurat dan sistem Tanya Jawab.
Attu Web UI
Kelola koleksi, jalankan kueri, dan pantau kesehatan klaster melalui konsol manajemen berbasis browser bawaan.
SDK Multi-bahasa
Klien resmi untuk Python, Java, Go, dan Node.js ditambah API REST dan gRPC terintegrasi dengan tumpukan AI apa pun.
Jalankan Milvus lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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