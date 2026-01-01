OMERO adalah platform manajemen data Open Microscopy Environment yang dibangun untuk laboratorium penelitian yang bekerja dengan data bioimaging multidimensional. Platform ini mengimpor gambar mikroskop dari lebih dari 150 format file proprietary melalui Bio-Formats, menyimpannya dalam repositori yang dapat dicari, dan menyajikannya melalui penampil web yang menangani channels, time-lapse, dan Z-stacks tanpa perangkat lunak proprietary.

Self-hosting OMERO di VPS Anda memberikan kelompok laboratorium kendali penuh atas data gambar mentah, anotasi, dan izin akses sambil menggabungkan back end OMERO.server, front end OMERO.web, dan repositori PostgreSQL dalam satu deployment.