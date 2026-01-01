Deploy instan OMERO.
Platform manajemen data gambar sumber terbuka untuk mikroskopi ilmiah dengan penampil web multidimensi.
Pilih paket VPS untuk OMERO
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OMERO
OMERO adalah platform manajemen data Open Microscopy Environment yang dibangun untuk laboratorium penelitian yang bekerja dengan data bioimaging multidimensional. Platform ini mengimpor gambar mikroskop dari lebih dari 150 format file proprietary melalui Bio-Formats, menyimpannya dalam repositori yang dapat dicari, dan menyajikannya melalui penampil web yang menangani channels, time-lapse, dan Z-stacks tanpa perangkat lunak proprietary.
Self-hosting OMERO di VPS Anda memberikan kelompok laboratorium kendali penuh atas data gambar mentah, anotasi, dan izin akses sambil menggabungkan back end OMERO.server, front end OMERO.web, dan repositori PostgreSQL dalam satu deployment.
Fitur utama OMERO
Penampil Multidimensi
Jelajahi Z-stacks, urutan time-lapse, dan akuisisi multi-saluran langsung di browser tanpa menginstal software mikroskopi desktop.
Bio-Formats impor
Mengambil gambar dari lebih dari 150 format mikroskopi proprietary dan mempertahankan metadata asli melalui pustaka Bio-Formats yang disertakan.
Grup dan izin
Kelompokkan peneliti ke dalam grup kolaboratif dengan hak akses baca-saja, baca-anotasi, atau baca-tulis pada dataset dan proyek bersama.
Anotasi dan tag
Lampirkan tag, rating, komentar, pasangan kunci-nilai, dan lampiran file ke gambar agar konteks eksperimental tetap terhubung dengan data mentah.
Skrip dan API
Otomatiskan pipeline analisis melalui API Python, Java, dan MATLAB atau jalankan OMERO.scripts sisi server terhadap seluruh dataset.
Jalankan OMERO lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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