Deploy instan SmokePing.
Monitor latensi dan kehilangan paket yang berjalan terus-menerus yang memvisualisasikan jitter jaringan dan keterjangkauan sebagai grafik RRD berasap.
Pilih paket VPS untuk SmokePing
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SmokePing
SmokePing adalah monitor latensi jangka panjang yang menyelidiki target secara berkala dan menampilkan hasilnya sebagai grafik RRD berasap, di mana pita warna di sekitar median memvisualisasikan jitter dan kehilangan paket secara sekilas. Dibuat oleh Tobias Oetiker (penulis MRTG dan RRDtool), ini telah menjadi alat jangkauan jaringan de facto untuk ISP, penyedia hosting, dan lab rumahan selama lebih dari dua puluh tahun.
Meng-hosting sendiri SmokePing di VPS Anda memberi Anda titik pandang permanen untuk mengukur bagaimana lokasi tetap melihat sisa internet â€” berguna untuk mendiagnosis masalah ISP, membandingkan penyedia transit, memantau kepatuhan SLA untuk situs jarak jauh, dan menyimpan catatan jangka panjang tentang seberapa terjangkau layanan Anda. Penerapan ini dilengkapi dengan volume persisten untuk konfigurasi dan database RRD historis.
Fitur utama SmokePing
Grafik RRD Berasap
Plot latensi median dengan pita berwarna yang menunjukkan varians dan kehilangan paket dalam satu gambar, membuat jitter dan brownout langsung terlihat.
Berbagai jenis probe
Gabungkan probe ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing, dan Curl dalam satu instans untuk memantau jalur jaringan dan keterjangkauan aplikasi secara bersamaan.
Target hierarkis
Kelompokkan target ke dalam bagian berstruktur pohon agar dashboard tetap mudah dibaca saat Anda memantau banyak host di seluruh wilayah, situs, atau penyedia.
Peringatan ambang batas
Memicu email atau peringatan berbasis skrip ketika target melampaui ambang batas kehilangan atau latensi yang dapat dikonfigurasi untuk periode yang berkelanjutan.
Probe Master / slave
Jalankan node SmokePing tambahan sebagai slave di titik pengamatan jarak jauh dan gabungkan hasilnya di UI master untuk pemantauan multi-lokasi.
Retensi jangka panjang
Database RRD round-robin menyimpan tampilan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan dengan penggunaan disk yang konstan, ideal untuk mendeteksi degradasi jangka panjang.
Jalankan SmokePing lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.