SmokePing adalah monitor latensi jangka panjang yang menyelidiki target secara berkala dan menampilkan hasilnya sebagai grafik RRD berasap, di mana pita warna di sekitar median memvisualisasikan jitter dan kehilangan paket secara sekilas. Dibuat oleh Tobias Oetiker (penulis MRTG dan RRDtool), ini telah menjadi alat jangkauan jaringan de facto untuk ISP, penyedia hosting, dan lab rumahan selama lebih dari dua puluh tahun.

Meng-hosting sendiri SmokePing di VPS Anda memberi Anda titik pandang permanen untuk mengukur bagaimana lokasi tetap melihat sisa internet â€” berguna untuk mendiagnosis masalah ISP, membandingkan penyedia transit, memantau kepatuhan SLA untuk situs jarak jauh, dan menyimpan catatan jangka panjang tentang seberapa terjangkau layanan Anda. Penerapan ini dilengkapi dengan volume persisten untuk konfigurasi dan database RRD historis.