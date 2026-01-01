Diskon SmokePing hingga 69%

Deploy instan SmokePing.

Monitor latensi dan kehilangan paket yang berjalan terus-menerus yang memvisualisasikan jitter jaringan dan keterjangkauan sebagai grafik RRD berasap.

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VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy instan SmokePing.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan SmokePing

SmokePing adalah monitor latensi jangka panjang yang menyelidiki target secara berkala dan menampilkan hasilnya sebagai grafik RRD berasap, di mana pita warna di sekitar median memvisualisasikan jitter dan kehilangan paket secara sekilas. Dibuat oleh Tobias Oetiker (penulis MRTG dan RRDtool), ini telah menjadi alat jangkauan jaringan de facto untuk ISP, penyedia hosting, dan lab rumahan selama lebih dari dua puluh tahun.

Meng-hosting sendiri SmokePing di VPS Anda memberi Anda titik pandang permanen untuk mengukur bagaimana lokasi tetap melihat sisa internet â€” berguna untuk mendiagnosis masalah ISP, membandingkan penyedia transit, memantau kepatuhan SLA untuk situs jarak jauh, dan menyimpan catatan jangka panjang tentang seberapa terjangkau layanan Anda. Penerapan ini dilengkapi dengan volume persisten untuk konfigurasi dan database RRD historis.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama SmokePing

Grafik RRD Berasap

Plot latensi median dengan pita berwarna yang menunjukkan varians dan kehilangan paket dalam satu gambar, membuat jitter dan brownout langsung terlihat.

Berbagai jenis probe

Gabungkan probe ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing, dan Curl dalam satu instans untuk memantau jalur jaringan dan keterjangkauan aplikasi secara bersamaan.

Target hierarkis

Kelompokkan target ke dalam bagian berstruktur pohon agar dashboard tetap mudah dibaca saat Anda memantau banyak host di seluruh wilayah, situs, atau penyedia.

Peringatan ambang batas

Memicu email atau peringatan berbasis skrip ketika target melampaui ambang batas kehilangan atau latensi yang dapat dikonfigurasi untuk periode yang berkelanjutan.

Probe Master / slave

Jalankan node SmokePing tambahan sebagai slave di titik pengamatan jarak jauh dan gabungkan hasilnya di UI master untuk pemantauan multi-lokasi.

Retensi jangka panjang

Database RRD round-robin menyimpan tampilan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan dengan penggunaan disk yang konstan, ideal untuk mendeteksi degradasi jangka panjang.

Jalankan SmokePing lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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