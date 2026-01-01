Medusa adalah server otomatisasi yang sudah lama berjalan dan dikelola komunitas untuk library acara TV. Fungsinya untuk melacak acara yang Anda ikuti, memantau indexer Usenet dan tracker torrent untuk rilis episode baru, mendownload file yang cocok melalui downloader yang sudah Anda miliki, kemudian mengganti nama, memberi tag, dan memindahkannya ke library Anda â€” semuanya didukung dari UI web yang rapi yang terinspirasi oleh SickBeard dan SickChill.

Self-hosting Medusa di VPS membuat otomatisasi TV Anda berjalan 24/7 sehingga episode muncul di library Anda beberapa menit setelah rilis. Ini berpasangan secara alami dengan Plex, Jellyfin, Emby, dan ekosistem Servarr yang lebih luas, dan berfungsi dengan hampir setiap indexer Newznab dan Torznab melalui plugin bawaan.