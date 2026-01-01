Deploy instan Medusa.
Manajer Perpustakaan Video Otomatis untuk acara TV â€” mengambil episode baru saat episode tersebut muncul di pengindeks.
Pilih paket VPS untuk Medusa
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Medusa
Medusa adalah server otomatisasi yang sudah lama berjalan dan dikelola komunitas untuk library acara TV. Fungsinya untuk melacak acara yang Anda ikuti, memantau indexer Usenet dan tracker torrent untuk rilis episode baru, mendownload file yang cocok melalui downloader yang sudah Anda miliki, kemudian mengganti nama, memberi tag, dan memindahkannya ke library Anda â€” semuanya didukung dari UI web yang rapi yang terinspirasi oleh SickBeard dan SickChill.
Self-hosting Medusa di VPS membuat otomatisasi TV Anda berjalan 24/7 sehingga episode muncul di library Anda beberapa menit setelah rilis. Ini berpasangan secara alami dengan Plex, Jellyfin, Emby, dan ekosistem Servarr yang lebih luas, dan berfungsi dengan hampir setiap indexer Newznab dan Torznab melalui plugin bawaan.
Fitur utama Medusa
Pelacakan acara dan episode
Tambahkan acara dari TVDB, TVMaze, atau IMDb dan Medusa memantau setiap musim untuk episode baru saat muncul di pengindeks.
Kualitas preferensi profil
Tentukan preferensi kualitas, resolusi, codec, dan bahasa per acara sehingga rilis yang tepat dipilih ketika beberapa kandidat muncul.
Dukungan pengindeks bawaan
Plugin bawaan untuk pengindeks Newznab dan Torznab, ditambah dukungan langsung untuk NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge, dan rTorrent.
Pencarian Subjudul
Mencari di OpenSubtitles, Addic7ed, dan Podnapisi untuk subtitle yang cocok dalam bahasa pilihan Anda setelah setiap unduhan.
Otomatisasi pasca-pemrosesan
Mengganti nama, memberi tag, dan memindahkan file yang diunduh ke dalam tata letak folder yang kompatibel dengan Plex/Jellyfin/Emby tanpa penyortiran manual.
Jalankan Medusa lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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