Deploy instan Loomio.
Platform pengambilan keputusan kolaboratif sumber terbuka bagi kelompok untuk mendiskusikan proposal, melakukan jajak pendapat, dan membuat keputusan bersama.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Loomio
Loomio adalah platform open-source yang dirancang khusus untuk pengambilan keputusan kolaboratif. Grup dapat mengadakan diskusi terstruktur, membuat proposal, menjalankan jajak pendapat, dan mencatat hasil â€” semuanya di satu tempat. Tidak seperti alat chat umum, Loomio menjaga percakapan tetap fokus untuk mencapai keputusan yang jelas, menjadikannya ideal untuk koperasi, organisasi nirlaba, organisasi komunitas, dan tim terdistribusi.
Self-hosting Loomio di VPS Anda sendiri menjaga data anggota sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya per pengguna dan tanpa ketergantungan pada layanan pihak ketiga. Deployment ini mencakup aplikasi web Rails lengkap, worker latar belakang Sidekiq, database PostgreSQL, antrean Redis, dan server Hocuspocus untuk pengeditan dokumen kolaboratif secara real-time.
Fitur utama Loomio
Proposal terstruktur
Buat proposal berbatas waktu dengan opsi setuju, tidak setuju, abstain, dan blokir agar kelompok dapat membuat keputusan yang akuntabel dengan jejak audit yang jelas.
Jajak pendapat fleksibel
Jalankan pemungutan suara pilihan berperingkat, pemungutan suara dot, jajak pendapat skor, dan jajak pendapat waktu rapat untuk mengumpulkan masukan kelompok yang bernuansa melampaui pertanyaan ya/tidak sederhana.
Diskusi bertingkat
Jaga percakapan tetap teratur dengan komentar berulir dan reaksi kontekstual, agar konteks penting tidak pernah hilang di saluran obrolan yang sibuk.
Kolaborasi real-time
Mengedit teks proposal dan utas diskusi secara kolaboratif secara real time menggunakan server Hocuspocus bawaan, tanpa memerlukan editor pihak ketiga.
Subgrup dan perizinan
Atur anggota ke dalam subgrup dengan pengaturan privasi dan peran independen, mendukung struktur organisasi yang kompleks dalam satu instalasi.
Jalankan Loomio lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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