Loomio adalah platform open-source yang dirancang khusus untuk pengambilan keputusan kolaboratif. Grup dapat mengadakan diskusi terstruktur, membuat proposal, menjalankan jajak pendapat, dan mencatat hasil â€” semuanya di satu tempat. Tidak seperti alat chat umum, Loomio menjaga percakapan tetap fokus untuk mencapai keputusan yang jelas, menjadikannya ideal untuk koperasi, organisasi nirlaba, organisasi komunitas, dan tim terdistribusi.

Self-hosting Loomio di VPS Anda sendiri menjaga data anggota sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya per pengguna dan tanpa ketergantungan pada layanan pihak ketiga. Deployment ini mencakup aplikasi web Rails lengkap, worker latar belakang Sidekiq, database PostgreSQL, antrean Redis, dan server Hocuspocus untuk pengeditan dokumen kolaboratif secara real-time.