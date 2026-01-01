Deploy Rundeck instan.
Otomatisasi runbook sumber terbuka yang mengubah skrip dan alur kerja menjadi operasi layanan mandiri untuk tim mana pun.
Pilih paket VPS untuk Rundeck
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Rundeck
Rundeck adalah mesin otomatisasi runbook open-source yang dikelola oleh PagerDuty. Ini mengubah skrip operasional, perintah ad-hoc, dan prosedur multi-langkah yang kompleks menjadi pekerjaan yang memiliki versi yang dapat dijalankan dengan aman oleh siapa pun di tim dari UI web, API, atau integrasi chat â€” tanpa memberikan kunci SSH atau kredensial produksi.
Self-hosting Rundeck di VPS Anda sendiri menjaga definisi pekerjaan, riwayat eksekusi, dan inventaris node tetap di bawah kendali Anda. Insinyur operasi, dukungan, dan on-call mendapatkan satu tempat yang diaudit untuk memicu deployment, memulai ulang layanan, merotasi kunci, dan menyelesaikan insiden â€” mengubah pengetahuan tribal menjadi otomatisasi yang dapat digunakan kembali dan memiliki cakupan izin.
Fitur utama Rundeck
Pekerjaan layanan mandiri
Bungkus skrip dan perintah shell sebagai pekerjaan berparameter agar non-insinyur dapat dengan aman menjalankan tugas operasional umum dari UI web.
Akses berbasis peran
Kebijakan ACL granular mengontrol siapa yang dapat membaca, menjalankan, mengedit, atau menghapus setiap job, project, dan node â€“ sempurna untuk mendelegasikan akses yang aman.
Orkestrasi alur kerja
Rangkai langkah-langkah di ratusan node jarak jauh dengan logika kondisional, penangan kesalahan, dan eksekusi paralel dari satu alur kerja.
Audit dan riwayat eksekusi
Setiap eksekusi pekerjaan dicatat dengan output lengkap, parameter, dan pengguna yang memicunya, memberi Anda jejak audit operasional yang lengkap.
API dan webhook
Memicu pekerjaan dari pipeline CI/CD, peringatan pemantauan, atau chatops dengan REST API lengkap, penerima webhook, dan klien CLI.
Ekosistem plugin
Perluas Rundeck dengan plugin bawaan dan komunitas untuk AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira, dan puluhan integrasi lainnya.
Jalankan Rundeck lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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