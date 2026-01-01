Diskon Rundeck hingga 69%

Deploy Rundeck instan.

Otomatisasi runbook sumber terbuka yang mengubah skrip dan alur kerja menjadi operasi layanan mandiri untuk tim mana pun.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Rundeck instan.

Pilih paket VPS untuk Rundeck

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Rundeck

Rundeck adalah mesin otomatisasi runbook open-source yang dikelola oleh PagerDuty. Ini mengubah skrip operasional, perintah ad-hoc, dan prosedur multi-langkah yang kompleks menjadi pekerjaan yang memiliki versi yang dapat dijalankan dengan aman oleh siapa pun di tim dari UI web, API, atau integrasi chat â€” tanpa memberikan kunci SSH atau kredensial produksi.

Self-hosting Rundeck di VPS Anda sendiri menjaga definisi pekerjaan, riwayat eksekusi, dan inventaris node tetap di bawah kendali Anda. Insinyur operasi, dukungan, dan on-call mendapatkan satu tempat yang diaudit untuk memicu deployment, memulai ulang layanan, merotasi kunci, dan menyelesaikan insiden â€” mengubah pengetahuan tribal menjadi otomatisasi yang dapat digunakan kembali dan memiliki cakupan izin.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Rundeck

Pekerjaan layanan mandiri

Bungkus skrip dan perintah shell sebagai pekerjaan berparameter agar non-insinyur dapat dengan aman menjalankan tugas operasional umum dari UI web.

Akses berbasis peran

Kebijakan ACL granular mengontrol siapa yang dapat membaca, menjalankan, mengedit, atau menghapus setiap job, project, dan node â€“ sempurna untuk mendelegasikan akses yang aman.

Orkestrasi alur kerja

Rangkai langkah-langkah di ratusan node jarak jauh dengan logika kondisional, penangan kesalahan, dan eksekusi paralel dari satu alur kerja.

Audit dan riwayat eksekusi

Setiap eksekusi pekerjaan dicatat dengan output lengkap, parameter, dan pengguna yang memicunya, memberi Anda jejak audit operasional yang lengkap.

API dan webhook

Memicu pekerjaan dari pipeline CI/CD, peringatan pemantauan, atau chatops dengan REST API lengkap, penerima webhook, dan klien CLI.

Ekosistem plugin

Perluas Rundeck dengan plugin bawaan dan komunitas untuk AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira, dan puluhan integrasi lainnya.

Jalankan Rundeck lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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