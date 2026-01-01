Rundeck adalah mesin otomatisasi runbook open-source yang dikelola oleh PagerDuty. Ini mengubah skrip operasional, perintah ad-hoc, dan prosedur multi-langkah yang kompleks menjadi pekerjaan yang memiliki versi yang dapat dijalankan dengan aman oleh siapa pun di tim dari UI web, API, atau integrasi chat â€” tanpa memberikan kunci SSH atau kredensial produksi.

Self-hosting Rundeck di VPS Anda sendiri menjaga definisi pekerjaan, riwayat eksekusi, dan inventaris node tetap di bawah kendali Anda. Insinyur operasi, dukungan, dan on-call mendapatkan satu tempat yang diaudit untuk memicu deployment, memulai ulang layanan, merotasi kunci, dan menyelesaikan insiden â€” mengubah pengetahuan tribal menjadi otomatisasi yang dapat digunakan kembali dan memiliki cakupan izin.