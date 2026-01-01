Cheshire Cat AI adalah framework open-source untuk membangun AI agent produksi sebagai microservice. Alih-alih menggabungkan library terpisah untuk memori, tool, dan bentuk percakapan, Cat menyediakan runtime API-first dengan Qdrant vector store bawaan, sistem plugin, event hook, dan function calling — sehingga agent yang sama dapat mendukung chatbot, tool internal, atau asisten yang berinteraksi dengan pelanggan dari satu backend.

Framework ini agnostik model dan bekerja dengan LLM dan embedder yang kompatibel dengan LangChain, termasuk OpenAI, Anthropic, Ollama, dan model self-hosted. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga riwayat percakapan, embedding, dan kode plugin sepenuhnya di bawah kendali Anda, dengan dukungan multi-pengguna dan izin terperinci untuk deployment tim.