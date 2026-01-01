Diskon Cheshire Cat AI hingga 69%

Terapkan Cheshire Cat AI dengan instalasi sekali klik.

Kerangka agen AI siap produksi dengan RAG, plugin, dan pemanggilan fungsi bawaan untuk penyedia LLM mana pun.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Terapkan Cheshire Cat AI dengan instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk Cheshire Cat AI

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Cheshire Cat AI

Cheshire Cat AI adalah framework open-source untuk membangun AI agent produksi sebagai microservice. Alih-alih menggabungkan library terpisah untuk memori, tool, dan bentuk percakapan, Cat menyediakan runtime API-first dengan Qdrant vector store bawaan, sistem plugin, event hook, dan function calling — sehingga agent yang sama dapat mendukung chatbot, tool internal, atau asisten yang berinteraksi dengan pelanggan dari satu backend.

Framework ini agnostik model dan bekerja dengan LLM dan embedder yang kompatibel dengan LangChain, termasuk OpenAI, Anthropic, Ollama, dan model self-hosted. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga riwayat percakapan, embedding, dan kode plugin sepenuhnya di bawah kendali Anda, dengan dukungan multi-pengguna dan izin terperinci untuk deployment tim.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Cheshire Cat AI

RAG bawaan

Memori vektor Qdrant terintegrasi menyerap dokumen dan secara otomatis mengingat konteks yang relevan, sehingga agen menjawab dari data Anda daripada dari pengetahuan model generik.

Sistem Plugin

Masukkan plugin Python ke panel admin untuk menambahkan alat, hook, dan formulir percakapan tanpa mem-fork core – memperluas perilaku saat runtime alih-alih membangun ulang image.

Penyedia LLM mana pun

Beralih antara OpenAI, Anthropic, Ollama, dan model lain yang kompatibel dengan LangChain dari UI admin untuk menyeimbangkan biaya, latensi, dan residen data per kasus penggunaan.

REST dan WebSocket API

Sematkan agen ke frontend mana pun melalui REST API yang dapat disesuaikan atau chat melalui WebSocket, dengan kunci API terpisah untuk setiap transportasi guna kontrol akses yang terperinci.

Formulir percakapan

Definisikan formulir berbasis Pydantic yang memandu percakapan multi-langkah seperti pemesanan atau pesanan, memungkinkan agen mengumpulkan data terstruktur sambil menjaga dialog tetap alami.

Jalankan Cheshire Cat AI lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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