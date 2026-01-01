Terapkan Cheshire Cat AI dengan instalasi sekali klik.
Kerangka agen AI siap produksi dengan RAG, plugin, dan pemanggilan fungsi bawaan untuk penyedia LLM mana pun.
Pilih paket VPS untuk Cheshire Cat AI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI adalah framework open-source untuk membangun AI agent produksi sebagai microservice. Alih-alih menggabungkan library terpisah untuk memori, tool, dan bentuk percakapan, Cat menyediakan runtime API-first dengan Qdrant vector store bawaan, sistem plugin, event hook, dan function calling — sehingga agent yang sama dapat mendukung chatbot, tool internal, atau asisten yang berinteraksi dengan pelanggan dari satu backend.
Framework ini agnostik model dan bekerja dengan LLM dan embedder yang kompatibel dengan LangChain, termasuk OpenAI, Anthropic, Ollama, dan model self-hosted. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga riwayat percakapan, embedding, dan kode plugin sepenuhnya di bawah kendali Anda, dengan dukungan multi-pengguna dan izin terperinci untuk deployment tim.
Fitur utama Cheshire Cat AI
RAG bawaan
Memori vektor Qdrant terintegrasi menyerap dokumen dan secara otomatis mengingat konteks yang relevan, sehingga agen menjawab dari data Anda daripada dari pengetahuan model generik.
Sistem Plugin
Masukkan plugin Python ke panel admin untuk menambahkan alat, hook, dan formulir percakapan tanpa mem-fork core – memperluas perilaku saat runtime alih-alih membangun ulang image.
Penyedia LLM mana pun
Beralih antara OpenAI, Anthropic, Ollama, dan model lain yang kompatibel dengan LangChain dari UI admin untuk menyeimbangkan biaya, latensi, dan residen data per kasus penggunaan.
REST dan WebSocket API
Sematkan agen ke frontend mana pun melalui REST API yang dapat disesuaikan atau chat melalui WebSocket, dengan kunci API terpisah untuk setiap transportasi guna kontrol akses yang terperinci.
Formulir percakapan
Definisikan formulir berbasis Pydantic yang memandu percakapan multi-langkah seperti pemesanan atau pesanan, memungkinkan agen mengumpulkan data terstruktur sambil menjaga dialog tetap alami.
Jalankan Cheshire Cat AI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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