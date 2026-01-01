Deploy instan Sonarr.
Manager koleksi acara TV otomatis yang memantau, mengunduh, mengganti nama, dan mengatur episode dari Usenet dan torrent.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Sonarr
Sonarr adalah manajer koleksi acara TV komprehensif dan perekam video pribadi untuk pengguna Usenet dan BitTorrent. Aplikasi ini memantau RSS feed untuk rilis episode baru, secara otomatis mendownloadnya melalui aplikasi download pilihan Anda, dan mengatur file yang dihasilkan dengan penamaan yang konsisten â€” semuanya tanpa intervensi manual. Sebagai anggota inti dari arr suite, Sonarr terintegrasi dengan mulus dengan Radarr, Prowlarr, dan server media seperti Plex dan Jellyfin.
Mendeploy Sonarr di VPS Anda berarti aplikasi ini berjalan 24/7, menangkap rilis baru begitu muncul bahkan saat komputer rumah Anda mati. Penyimpanan persisten melindungi konfigurasi library dan profil kualitas Anda, sementara REST API memungkinkan integrasi dengan tool manajemen permintaan untuk membangun ekosistem media rumah yang sepenuhnya otomatis.
Fitur utama Sonarr
Pemantauan Episode Otomatis
Melacak episode mendatang melalui feed RSS dan mengunduhnya secara otomatis saat rilis baru tersedia.
Manajemen Profil Kualitas
Tentukan resolusi, codec, dan ukuran file pilihan per seri, dan biarkan Sonarr meng-upgrade ke rilis yang lebih baik secara otomatis saat tersedia.
Unduh Integrasi Klien
Terhubung ke qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, dan lainnya â€“ mendukung alur kerja torrent dan Usenet dari satu antarmuka.
Sinkronisasi Media Server
Memicu pembaruan perpustakaan otomatis di Plex, Jellyfin, Emby, dan Kodi setelah setiap unduhan, menjaga server media Anda tetap terbaru tanpa penyegaran manual.
Penanganan Season Pack
Memproses unduhan paket musim secara cerdas dengan mengekstrak episode individual dan mencocokkannya dengan entri seri yang dipantau.
Jalankan Sonarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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