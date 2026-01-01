Sonarr adalah manajer koleksi acara TV komprehensif dan perekam video pribadi untuk pengguna Usenet dan BitTorrent. Aplikasi ini memantau RSS feed untuk rilis episode baru, secara otomatis mendownloadnya melalui aplikasi download pilihan Anda, dan mengatur file yang dihasilkan dengan penamaan yang konsisten â€” semuanya tanpa intervensi manual. Sebagai anggota inti dari arr suite, Sonarr terintegrasi dengan mulus dengan Radarr, Prowlarr, dan server media seperti Plex dan Jellyfin.

Mendeploy Sonarr di VPS Anda berarti aplikasi ini berjalan 24/7, menangkap rilis baru begitu muncul bahkan saat komputer rumah Anda mati. Penyimpanan persisten melindungi konfigurasi library dan profil kualitas Anda, sementara REST API memungkinkan integrasi dengan tool manajemen permintaan untuk membangun ekosistem media rumah yang sepenuhnya otomatis.